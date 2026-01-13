Dólar
/ Nacional / ACCIDENTE

Accidente grave en Rambla Baltasar Brum: la circulación se encuentra parcialmente obstruída

En el accidente se vio involucrada una moto, conducida por una mujer de 21 años, y un camión, manejado por un hombre de 42 años

13 de enero 2026 - 12:50hs
Accidente en Montevideo

Una joven de 21 años resultó gravemente herida tras sufrir un accidente en Montevideo, informó Policía Caminera mediante un comunicado.

El siniestro tuvo lugar esta mañana sobre la Rambla Baltasar Brum y Ricaute. Producto del hecho, la circulación por la zona se encuentra parcialmente obstruida.

Desde la aplicación de tránsito en tiempo real y navegación por GPS, Waze, se alertó por fuertes demoras en la circulación por la zona.

image

Según el parte oficial, la motociclista circulaba por la banquina de oeste a este por la Rambla Baltasar Brum cuando, al intentar ingresar al carril lento, terminó cayendo al pavimento.

Al percatarse de la situación, un camión que circulaba por el carril lento inventó evadir a la moto, sin embargo, no lo logró y terminó pasando por encima de una de las piernas de la mujer.

La víctima sufrió una "fractura expuesta del miembro inferior derecho", con un "traumatismo severo" y terminó siendo trasladada al hospital Maciel.

Al conductor del camión, un hombre de 42 años, se le practicó una prueba espirometría que arrojó resultado 0.

Temas:

accidente Rambla Policía Caminera joven

