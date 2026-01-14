Una mujer de 33 años que viajaba como acompañante en una camioneta murió este martes en un accidente de tránsito ocurrido en el departamento de Artigas, donde tanto el conductor del vehículo como una niña de siete años resultaron lesionados, informó la Jefatura de Policía departamental en un comunicado.
Accidente fatal en Artigas: una mujer murió tras despiste y vuelco de la camioneta en la que viajaba como acompañante
El conductor de la camioneta y una niña de siete años resultaron lesionados y debieron ser hospitalizados