Accidente fatal en Artigas: una mujer murió tras despiste y vuelco de la camioneta en la que viajaba como acompañante

Una mujer de 33 años que viajaba como acompañante en una camioneta murió este martes en un accidente de tránsito ocurrido en el departamento de Artigas, donde tanto el conductor del vehículo como una niña de siete años resultaron lesionados, informó la Jefatura de Policía departamental en un comunicado.

De acuerdo al comunicado oficial de las autoridades, el hecho se registró en horas de la tarde en Camino Yacui, en la zona del balneario.

Allí, por causas que se investigan, la camioneta despistó y terminó fuera de la calzada, en un predio lindero.

Como consecuencia del impacto tres personas resultaron lesionadas: el conductor de 39 años de edad, una mujer de 33 años y una niña de siete años, quienes fueron asistidas en el lugar y trasladadas a centros de salud.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, la mujer murió en el hospital. Personal policial trabajó en la escena junto a Policía Científica y dio intervención a Fiscalía, que determinará los lineamientos para esclarecer las circunstancias del hecho.