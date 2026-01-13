Aprobación de Bergara en Montevideo: mediciones locales muestran caída en aprobación pero internacionales lo ubican entre los mejores valorados

Los últimos datos sobre la gestión de Mario Bergara al frente de la Intendencia de Montevideo generaron un contraste significativo en los informes a nivel nacional y regional. Mientras que el informe más reciente de Equipos Consultores muestra una baja en la aprobación de la gestión , los números de la consultora CB presentan una evaluación más positiva en el contexto internacional .

Según los resultados de la última medición del Monitor de Opinión Pública de la Intendencia de Montevideo, realizada por Equipos Consultores , la aprobación de Mario Bergara ha experimentado un descenso notable. En enero de 2026, solo el 31% de los encuestados aprueba su gestión, una cifra que refleja una caída de nueve puntos porcentuales respecto al 49% registrado a los tres meses de su mandato. Además, el 33% de los entrevistados desaprueba su desempeño, mientras que el 36% se encuentra en una postura neutral o prefiere no opinar.

Este descenso en la aprobación de Bergara contrasta con los niveles alcanzados por su antecesor, Mauricio Zunino , quien en 2020 terminó su mandato con una aprobación de alrededor del 28% . En cuanto al electorado, los votantes del Frente Amplio han visto una disminución en su apoyo hacia Bergara, que pasó de 53% a 43% , mientras que en la Coalición Republicana la caída fue más pronunciada, pasando de 29% a solo 16% , con una fuerte subida en la desaprobación (71%).

El informe de Equipos Consultores destaca que la disminución de la aprobación está vinculada principalmente a áreas clave como la limpieza urbana, la recolección de basura y el tránsito , sectores que muestran una mala percepción ciudadana. Sin embargo, el informe también resalta los aspectos en los que la Intendencia mantiene un saldo positivo, como el estado de los espacios públicos , las acciones culturales , el saneamiento , y el funcionamiento del sistema de transporte colectivo .

CB Consultora: Bergara entre los mejores valorados en América Latina

Por otro lado, el informe de CB Consultora sobre la evaluación de los principales alcaldes sudamericanos a finales de 2025 presenta una imagen diferente. Según el ranking de la consultora, Mario Bergara ocupa el segundo lugar entre los alcaldes mejor valorados de la región, con una aprobación del 50,3%, solo por debajo de Pabel Muñoz, alcalde de Quito, quien lidera el ranking con 50,6% de imagen positiva. En este ranking, Bergara supera a destacados líderes, como Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que se encuentra en el tercer puesto con 49,1% de aprobación.

Esta medición contrasta con los datos de Equipos Consultores y posiciona a Bergara como uno de los alcaldes con mayor respaldo popular en la región, a pesar de los desafíos que enfrenta en áreas específicas dentro de Montevideo.

La diferencia en las percepciones

El contraste entre las mediciones de Equipos Consultores y CB Consultora pone en evidencia las diferencias en la forma en que se percibe la gestión de Bergara tanto a nivel local como internacional. Mientras que la encuesta local refleja un desgaste en la aprobación debido a cuestiones relacionadas con la gestión urbana, el estudio internacional de CB coloca a Bergara entre los alcaldes más valorados de Sudamérica.