/ Nacional / ACCIDENTE

Murió la mujer que había rescatado a su sobrina de cuatro años de auto en llamas: su esposo e hija habían fallecido en el accidente

El siniestro había ocurrido el 31 de diciembre, sobre la tarde, a la altura del kilómetro 368, en el departamento de Paysandú

14 de enero 2026 - 10:24hs
68a4bc26-150d-4544-a0c1-5c7529e438c5
Policía Caminera

Murió la mujer de 44 años que el 31 de diciembre había sufrido un accidente de tránsito en la Ruta 3 junto a su familia. En ese entonces habían muerto en el lugar su pareja, un hombre de 51 años, y la hija de ambos, una niña de cuatro años, sobreviviendo únicamente su sobrina de 4 años, a la que había rescatado del vehículo en llamas.

De acuerdo a lo informado en su día por El Observador, el siniestro ocurrió en la tarde, a la altura del kilómetro 368.

Allí, un hombre junto a una mujer y dos niñas estaba circulando en su auto por la ruta cuando, por causas por determinar, despistó y cayó en una zona de alcantarillado.

El auto se incendió y el conductor de 51 años murió calcinado junto a su hija, una niña de cuatro años. En ese momento, los únicos sobrevivientes fueron una mujer de 44 años, pareja del fallecido y madre de la niña, y su sobrina de 4 años.

Según recordó el medio local El Telégrafo, luego de ocurrido el accidente la mujer de 44 años tomó a su sobrina de 4 años y salió del vehículo en llamas. Producto del siniestro, ambas fueron hospitalizadas en estado grave.

La mujer, quien permaneció varios días internada en el Centro Nacional de Quemados, murió este martes productos de las heridas sufridas, informó el consignado medio.

Por su parte, la menor de cuatro años permanece internada dentro del hospital Pereira Rossell en estado estable, pero aún en observación.

Temas:

murió mujer accidente

