Accidente laboral fatal: un trabajador de 38 años murió tras caer de torre de telecomunicaciones en Florida

Un trabajador colombiano de 38 años murió este miércoles tras caer desde las alturas de una torre de telecomunicaciones ubicada en la localidad de Goñi, informó la Jefatura de Policía de Florida en un comunicado.

Según la misiva oficial el hecho se registró próximo a las 14:40 horas, cuando el Centro de Comando Unificado Departamental fue contactado por un accidente laboral ocurrido en torre de comunicaciones de empresa Claro, ubicada a la altura del kilómetro 168 de la Ruta 5.

Ante esta situación, efectivos policiales se dirigieron al lugar y constataron la presencia de una persona caída, que ya se encontraba sin vida. La víctima era un hombre de 38 años de edad de nacionalidad colombiana.

Médico forense, autoridades policiales y Policía Científica trabajan bajo los lineamientos de la Fiscalía departamental para esclarecer el hecho.