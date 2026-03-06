Tacuarembó: liberaron definitivamente al joven que había estado preso, recuperó su libertad por un error administrativo y volvió a ser encarcelado

Maicol Tolentino , quien fue condenado en agosto de 2024 a dos años y cuatro meses de prisión , fue liberado el jueves de forma definitiva después de un largo proceso que incluyó liberaciones y una nueva reclusión por un error administrativo.

En un juicio abreviado realizado en agosto de 2024, Tolentino fue condenado a cumplir una pena de prisión, que comenzó a descontarse desde su arresto, debiendo ser liberado en junio del 2026 .

Sin embargo, y según lo informado por el periodista local Marcos Pereira, el joven fue puesto en libertad por un error administrativo en junio del año pasado .

Con este inesperado giro, el joven decidió comenzar una nueva vida dejando atrás las drogas, consiguiendo empleo y formando una pareja .

Pero, tres meses después, la situación viró de rumbo. Las autoridades descubrieron que el cese de la pena había sido erróneo, por lo que la oficina actuaria notificó la revocación de la liberación del joven y ordenó que Tolentino fuera nuevamente llevado a prisión.

En este tiempo, su madre llevó a cabo una incansable batalla legal para que su hijo recuperara la libertad cuanto antes.

Tras varios meses encarcelado, fue finalmente liberado en las últimas horas gracias a una resolución del Tribunal de Apelaciones de la que dio cuenta el consignado comunicador.

Tolentino ya se encuentra en su casa y ahora busca recuperar la vida que había construido meses atrás.