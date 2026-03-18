Vuelve la Americas Rugby Championship tras siete años: será en octubre en Paraguay

Uruguay y Estados Unidos se volverán a ver las caras, ahora con sus segundos equipos

La Americas Rugby Championship volverá a realizarse en octubre de este año tras siete años de ausencia, y con una nueva cara: se jugará íntegramente en Paraguay y recibirá a los seleccionados principales del local y de Brasil, y a los segundos equipos de Argentina, Uruguay, Estados Unidos y Chile.

Según supo Referi, World Rugby ya le confirmó a las uniones la realización del torneo, que será de una semana de competencias, en octubre, en tres fechas: viernes 9, martes 13 y sábado 17. Será en el Estadio Héroes de Curupaytí de Asunción, centro de alto rendimiento de la Unión Paraguaya de Rugby.

El sistema de competencias será de como el de la Nations Cup: dos grupos de tres equipos, donde cada uno enfrenta a los tres de la otra serie. El que sume más puntos es el campeón.

Los partidos no serán válidos por ranking al no ser entre seleccionados principales, salvo que se enfrenten Brasil y Paraguay.

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El torneo, además, llenará parcialmente un vacío de competencias para los planteles de alto rendimiento de esas uniones en el segundo semestre, ya que hasta ahora, no tenían competencia entre agosto y octubre.

Estados Unidos sí jugará la Pacific Nations Cup entre agosto y setiembre, junto a Canadá, Fiji, Samoa, Tonga y Japón.

La confirmación del torneo significa un paso más de la colaboración entre World Rugby y Sudamérica Rugby, que en los últimos tiempos acercaron posiciones tras cinco años de enfrentamiento, desde las elecciones de 2020. Además, significa empezar a aplicar la propuesta de la región de ayudar a Estados Unidos, considerado objetivo prioritario para World Rugby, ya que invertirá US$ 250 millones en ese país en los próximos años, con motivo de la organización del los mundiales masculino en 2031 y femenino 2033.

A su vez, en los últimos días Uruguay aceptó recibir a cuatro jugadores de la selección canadiense que quedaron sin equipo en la Major League Rugby de Estados Unidos, en otra muestra de colaboración con la región.

La historia de la ARC

Será una tercera época para un torneo que tuvo su etapa más recordada entre 2016 y 2019, cuando lo disputaban seleccionados principales de Uruguay. Chile, Brasil, EEUU, Canadá y Argentina XV, el torneo panamericano de mayor porte de la historia, considerado un Seis Naciones Americano. Ese torneo naufragó con la pandemia, pero sobre todo, con el enfrentamiento político entre el norte y el sur a partir de las elecciones de World Rugby, donde el norte apoyó a Bill Beaumont contra el argentino Aguitín Pichot.

La primera versión de la Americas Rugby Chmapionship se jugó entre 2012 y 2015 con el formato actual, de una sede y una semana de competencia, entre los segundos equipos de Canadá (local), Argentina, Estados Unidos y el principal de Uruguay. Entre 2016 y 2021, ese torneo pasó a llamarse Americas Pacific Challenge, se jugó en Montevideo e involucró también a Fiji, Samoa y Tonga.

También se viene la Nations

Por otro lado, se espera que para el correr de este mes World Rugby anuncie fechas y detalles de la Nations Cup, el segundo nivel del Nations Championship que disputarán las 12 mejores selecciones del mundo. El nivel 2 lo jugarán las selecciones entre el puesto 13 y el 24.

Así se comprometió el presidente de World Rugby, Brett Robinson, en una comunicación a las uniones.

De todos modos, ya se sabe extraoficialmente que en la ventana de junio la sede será en América, y en noviembre en Europa.

Según documentos que ya circularon extraoficialmente, Uruguay y Chile recibirán en julio a Georgia, Rumania y Hong Kong. En noviembre ambos viajan a Europa a jugar con España, Portugal y Zimbabwe.