Las nuevas reglas de AUF para las transmisiones del fútbol: mostrar más niños en las tribunas, "evitar" banderas con mensajes políticos y obviar al presidente bostezando

Con la Supercopa Uruguaya de este domingo el Campeonato Uruguayo 2026 empezó de forma oficial y con eso empezó la nueva era de las transmisiones televisivas y por streaming del torneo, con la entrada en vigencia del nuevo contrato firmado por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) con las empresas responsables de la emisión.

La transmisión del Clásico entre Peñarol y Nacional de este domingo fue la misma para el cable (cuyos derechos pertenecen a DirecTV y Torneos) y el streaming (que pertenece a Tenfield, aunque es emitido también en Antel TV y Disney+), con las únicas diferencias en ellas siendo los relatores y la identidad visual de cada canal.

Esta transmisión pertenece a la propia AUF, que con este nuevo contrato tomó el control de cómo se ve el fútbol uruguayo de una forma más dominante con respecto a los anteriores. Así lo establece el Manual de operaciones de producción que distribuyó a las empresas que transmiten el fútbol y al que accedió El Observador.

SUPERCOPA URUGUAYA 2026 Supercopa Uruguaya: lo que dejó el primer partido oficial del fútbol uruguayo del 2026 en las transmisiones de Tenfield y DSports

TELEVISIÓN "¿Los censuraron?": los comentarios de Rodrigo Romano y Federico Buysan sobre los nuevos pedidos de AUF para las transmisiones

"La titularidad de los derechos audiovisuales, editoriales y de contenido pertenece de manera exclusiva e inalienable a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF)", establece el documento. Es decir, es AUF la que decide qué, como y de que forma se ve en los partidos, y tanto Tenfield como DirecTV deben obedecer.

Para eso se creó la figura del Comisionado de Transmisión de Partido de AUF, que estará presente en el control de la transmisión durante los partidos importantes y será "la autoridad suprema", incluso por encima de los directores y productores. Sus instrucciones directas de qué imágenes ponchar, ir a una pausa o no mostrar una repetición "son de cumplimiento obligatorio e inmediato".

"El Delegado tiene la facultad absoluta de vetar cualquier imagen, gráfico o audio que considere perjudicial para la imagen de la competición o la institución. El Director de Cámaras no podrá debatir la orden en caliente; deberá acatarla", se agrega.

En partidos de menor escala, esta persona no estará y la responsabilidad de lo que se muestra quedará sobre el productor general y el director. "La AUF pedirá la grabación y auditará el 100% de los partidos", estipula el manual. "Cualquier desviación de los lineamientos editoriales o técnicos aquí descritos, detectada a posteriori, será tipificada como 'Falla de Servicio' y activar las penalidades económicas contractuales".

"Planos de familias", "insertos emotivos" y "no darle a los invasores los 15 minutos de fama que buscan": el manual visual de la AUF para el Campeonato uruguayo

supercopa uruguaya peñarol nacional 20260201 Pulmón de la Tribuna Olímpica en la previa de la final de la Supercopa Uruguaya entre Peñarol y Nacional Foto: Gastón Britos/Foco Uy

El manual de transmisiones establece reglas visuales, estéticas y narrativas para los partidos, a la vez que señala qué situaciones o elementos se deberían "evitar" por parte de los equipos encargados de emitir los partidos oficiales.

El reglamento de AUF estipula cómo se debe filmar cada instancia del partido, desde la salida de los equipos a la cancha hasta eventos menos habituales como las lesiones graves o las invasiones del campo de juego por parte de hinchas. En ese sentido, el manual de AUF se asemeja a documentos similares de Conmebol, UEFA y FIFA.

El documento señala que los equipos deben salir juntos y con un "zoom lento y majestuoso" se los debe mostrar mientras avanzan hacia la cancha. En ese momento se deben empezar a incluir "insertos emotivos": planos cortos de los entrenadores y el público reaccionando a la aparición del equipo "para inyectar emoción, pero sin perder la narrativa de la entrada". Con los equipos en cancha, se debe hacer el tradicional repaso por los 22 jugadores y los árbitros alineados uno al lado de otro.

Una vez comenzado el partido, la acción no se puede interrumpir para mostrar repeticiones o planos de todo lo que no esté sucediendo en la cancha. Se establece que solo se pueden mostrar hasta dos repeticiones de cada falta para "no eternizar la polémica", y la primera debe ser en cámara lenta.

A diferencia de lo que pasaba hasta ahora, se establece que "no se puede volver atrás para mostrar una falta vieja si la pelota ya está rodando".

En el caso de los goles, se pueden mostrar hasta tres repeticiones, intercaladas con los festejos.

Por otro lado, indica que ante una lesión grave, como una fractura o una conmoción cerebral, la jugada no debe repetirse más que una vez y evitar el morbo de mostrar el sufrimiento del jugador.

Se exige que las transmisiones sean "imparciales" y que muestren la misma cantidad de planos y reacciones de ambas hinchadas durante el transcurso del evento.

La AUF pide que en la transmisión, cuando se enfoquen las tribunas "las cámaras deben buscar planos de familias, niños festejando y color positivo", y prohíbe mostrar peleas, lanzamientos de proyectiles o bengalas o comportamientos delictivos. "Mostrar esto incentiva a los violentos", indica.

También pide "evitar" banderas con mensajes políticos o críticas a personas: "La transmisión es deportiva. Se prohíbe enfocar pancartas, banderas o 'trapos' con mensajes políticos, sindicales, reivindicaciones gremiales o insultos a las autoridades de AUF, árbitros, jugadores , presidentes de clubes, directores técnicos, etc. Si una cámara detecta un cartel de este tipo, el Director debe evitar poncharla".

La AUF marca que su estándar es el de "señal internacional" para lo que se deben evitar referencias visuales locales o que necesiten del conocimiento de las internas y la política del fútbol uruguayo, de cara a una emisión en el extranjero.

El reglamento de AUF establece que si alguien se mete a la cancha no se lo puede mostrar (como desde hace algunos años pasa en los Mundiales u otros eventos internacionales) para no darle "los 15 minutos de fama que busca".

Los presidentes no bostezan

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol Joaquín Ormando

El manual dedica un capítulo a la "protección de altas autoridades", y en particular se enfoca en dos figuras cuya importancia equipara: el presidente de la República y el presidente de la AUF (actualmente Yamandú Orsi e Ignacio Alonso, respectivamente).

A estas dos autoridades, en caso de que estén presentes en el estadio, no se las puede mostrar durante la transmisión en vivo. "El riesgo de captar un gesto desafortunado, un bostezo o una reacción fuera de contexto es inaceptable", establece.

Para mostrar a los presidentes, se los debe grabar, esa toma (en la que tienen que aparecer mirando el partido atentamente y con una imagen "institucional") tiene que ser aprobada por el Delegado de AUF o por el director de cámaras cuando esta figura no está presente, y solo entonces, en una pausa del partido, se podrá exhibir esa imagen.

Además, no se los puede mostrar con sus celulares, comiendo o bebiendo, estando de espaldas a la cancha o gesticulando exageradamente.

En el caso de que haya otras autoridades, también deberá aprobarse por parte de AUF "y debe ser totalmente ecuánime para ambos clubes".

Las reglas de las entrevistas y las premiaciones

Los nuevos protocolos señalan que se podrán hacer hasta seis entrevistas en cancha con jugadores después del partido (tres por equipo), y que no se podrá hablar con los entrenadores para "evitar la declaración en caliente con las pulsaciones altas y el ruido ambiente".

Los técnicos solo podrán declarar en el túnel antes de sus respectivas conferencias de prensa, que serán unos 15 o 20 minutos tras el partido.

En el caso de las finales de torneos, los emisores de los partidos están obligados a mostrar al presidente de AUF y a los integrantes de la Mesa ejecutiva entregando medallas y premios y se pide que se eviten los planos de jugadores del equipo perdedor "llorando o destruidos emocionalmente tras la derrota, para no denigrar al deportista".