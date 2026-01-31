Supercopa Uruguaya: cómo es el formato de disputa del torneo que definirán Peñarol y Nacional

Este domingo 1° de febrero se celebrará una nueva edición de la Supercopa Uruguaya , con una final clásica entre Peñarol y Nacional que comenzará a las 20:00 y se jugará en el Estadio Centenario .

Este torneo dará comienzo a la temporada oficial del fútbol uruguayo en 2026, luego de la disputa de la primera edición de la Copa de la Liga AUF, torneo amistoso de verano organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Desde que comenzó a disputarse en 2018, la Supercopa cruza en su definición al campeón uruguayo del año anterior con el ganador del Torneo Intermedio de esa temporada.

En este caso, Nacional llega al torneo como el ganador de la Liga AUF Uruguaya 2025 , mientras que Peñarol clasificó tras obtener el Intermedio de ese año.

El formato de disputa de la Supercopa Uruguaya

La Supercopa Uruguaya

La Supercopa Uruguaya se juega desde sus comienzos con una final única. Cualquiera de los equipos que gane la definición dentro de los 90 minutos del tiempo regular se lleva el trofeo.

En caso de empate, está estipulado que se jugará un alargue con dos tiempos de 15 minutos.

De no haber un ganador tras los 120 minutos de juego, el partido se irá a la tanda de penales, que finalmente decidirán al campeón.

De las anteriores ocho ediciones de la Supercopa, cinco se definieron dentro de los primeros 90 minutos (2018, 2021, 2023, 2024 y 2025). Otras dos llegaron al alargue (2020 y 2022, y una se definió por penales (2019).

Los máximos ganadores de la Supercopa Uruguaya

Peñarol campeón de la Supercopa Uruguaya 2022

Hasta el momento, solo tres equipos lograron obtener el título: Nacional, Peñarol y Liverpool. Esto se mantendrá al menos hasta el 2027, debido a que dos de los ganadores se enfrentarán en la final.

Nacional y Liverpool son los dos equipos con más supercopas, con tres cada uno. El tricolor obtuvo los títulos de 2019, 2021 y 2025, mientras que el negriazul se llevó las copas de 2020, 2023 y 2024. Peñarol, en tanto, tiene dos trofeos, obtenidos en los años 2018 y 2022.

Si obtiene el título este domingo, Nacional se consagrará como el equipo más ganador con cuatro trofeos. En tanto, si Peñarol se lleva la copa dejará un triple empate en el historial.

Esta será la cuarta final clásica de Supercopa. Peñarol ganó el primer cruce en 2018, pero Nacional se llevó la edición siguiente, e inclinó el historial a su favor con el título de 2025.