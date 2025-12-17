Daniel Mordecki renunció a la Agesic por diferencias con director general de Presidencia

Foto: Inés Guimaraens

El director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), Daniel Mordecki, renunció este miércoles a su cargo por diferencias con el director general de Presidencia, Diego Pastorín.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Al ser consultado por El Observador, Mordecki hizo llegar un descargo que señala que hace una semana Pastorín le dijo que había "perdido su confianza" y que diera un "paso al costado".

"Debido a eso estoy renunciando. No me dio ninguna explicación adicional, a pesar de mi insistencia, por lo que lo razonable es que le pregunten a él por los motivos. Por mi parte, no voy a hacer ninguna declaración. Todo lo que tengo para decir es público, en particular el discurso de apertura del evento de Agesic, del pasado 26 de noviembre", señaló.

En ese evento, Mordecki había anunciado que propondría medio centenar de proyectos sobre Inteligencia Artificial (IA) para aplicar en todos los organismos del Estado con el objetivo de aumentar la eficiencia, mejorar la gestión y simplificar los servicios a los ciudadanos.

Su currículum vitae publicado por Agesic detalla que se ha desempeñado como consultor a nivel nacional e internacional en proyectos de transformación digital y que lideró durante más de dos décadas proyectos de experiencia de usuario (UX) y usabilidad. A su vez desde hace 30 años se desempeña como docente en el diseño de interacciones e interfaces en universidades de Uruguay y la región.