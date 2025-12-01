El gobierno anuncia medio centenar de proyectos sobre IA

La Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) está delineando su estrategia sobre inteligencia artificial. El director ejecutivo, Daniel Mordecki, explicó en el evento del organismo realizado en la última semana que la coyuntura actual se define porque "el valor se desplazó de las aplicaciones a los datos".

Mordecki considera que la IA generativa fue el factor determinante que marcó un "click" en esta transformación. El nuevo escenario implica que los datos son ahora "capaces de generar más valor que las aplicaciones", lo que generó el "lío en el que estamos metidos", según el jerarca. El organismo considera que este fenómeno tecnológico es "irreversible" y que su impacto es "radical" .

Debido a esto, se sostiene la necesidad de tener una política de país. Esto permitiría aprovechar los beneficios del cambio tecnológico y trabajar de manera estratégica en sus riesgos, afirmó Mordecki, quien sostuvo que "es un tema de largo plazo".

Agesic trabaja intensamente en la construcción de una hoja de ruta de inteligencia artificial que abarca el periodo 2026-2030. Este documento tiene el objetivo claro de definir cómo la totalidad del Estado nacional utilizará la IA para mejorar su funcionamiento, eficiencia y servicios.

El documento contempla entre 45 y 50 proyectos de Inteligencia Artificial concretos, listos para ser ejecutados en el Estado a partir de ahora. Mordecki puntualizó que no se trata de ideas, ya que "ideas tenemos miles", sino de iniciativas que ya tienen presupuesto asignado o están en proceso de obtenerlo mediante la discusión presupuestal en el Senado. La meta central es mejorar la gestión, la eficiencia y la calidad de los servicios estatales en su conjunto, impactando positivamente en la ciudadanía.

Mordecki destacó que la hoja de ruta detalla "cómo el Estado, a lo largo y ancho de todos sus organismos, va a utilizar inteligencia artificial". Este intenso trabajo se enmarca dentro de las ya existentes Estrategia Nacional de Datos y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Ambas políticas públicas definen los lineamientos, principios y la institucionalidad necesaria para la gobernanza del área.

Una regulación equilibrada

El organismo reconoce que la regulación de la IA es un paso prioritario. Esto se debe a que, con el cambio tecnológico global, "necesitamos reglas del juego nuevas". Mordecki sostuvo que "lo primero es regular la inteligencia artificial".

Una encuesta reciente indica que el 80% de la gente dice que "hay que regular la inteligencia artificial".

El director ejecutivo de la agencia señaló que este es un "problema complejo, riesgoso de equilibrio". Por esta razón, la elaboración de la normativa debe avanzar con la debida cautela, buscando la mayor solidez y durabilidad posible, y así evitar contraproducentes.

El objetivo central es lograr una "ley de consenso" que perdure en el tiempo. La ley debe buscar un balance delicado entre la "protección de los derechos con el fomento de la innovación y el impacto económico".

Para lograr este equilibrio, se está dialogando con múltiples actores, como expertos jurídicos, empresas, plataformas de internet y organizaciones que nuclean a la sociedad civil.

Mordecki confirmó que el Ministerio de Economía y Finanzas participa de la mesa de discusión "poniendo la visión económica" para el proyecto de ley. No se ha fijado una fecha para la presentación, pero se trabaja por una "regulación que realmente genere beneficios equilibrados" para toda la sociedad, balanceando la protección de derechos y el fomento de la innovación.