Qué es Nano Banana Pro y por qué Google limitó el uso para usuarios gratuitos

Google presentó Nano Banana Pro , evolución del modelo Gemini 2.5 Flash Image , el 20 de noviembre .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Basado en Gemini 3 Pro Image , el sistema permite editar imágenes con controles de luz y cámara y generar borradores a partir de varios archivos.

El modelo también incorpora la capacidad de renderizar texto con precisión , crear infografías, pósters o cómics y generar imágenes desde explicaciones o recetas.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL OpenAI niega su responsabilidad en el suicidio de un menor y culpa al "uso indebido" de ChatGPT

Aumentan los pedidos oficiales desde Uruguay a Meta para que no se eliminen datos de cuentas tras ciberdelitos

Dispone además de conexión con el Buscador de Google , lo que amplía su conocimiento contextual del mundo.

Al momento de su lanzamiento, los usuarios podían crear hasta tres imágenes diarias de forma gratuita.

El modelo buscaba democratizar el acceso a herramientas de generación visual impulsadas por inteligencia artificial.

La decisión de limitar el acceso gratuito

Ante la gran demanda del servicio, Google actualizó los límites de uso.

Los usuarios del plan gratuito pasaron a contar con un "acceso básico" que permite solo dos imágenes por día.

La compañía explicó esta decisión en su página de soporte, y el portal 9to5Google informó los cambios, que buscan evitar problemas de rendimiento o saturación.

La medida replica lo ocurrido con NotebookLM, donde se suspendieron temporalmente las funciones de creación de infografías y presentaciones.

Google señaló en la red social X que la alta demanda provocó limitaciones de capacidad.

Incluso los usuarios suscritos a la versión Pro de NotebookLM enfrentan restricciones temporales, aunque la empresa indicó que trabaja para “volver a la normalidad lo antes posible”.