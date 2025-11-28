Dólar
/ Ciencia y Tecnología / INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Qué es Nano Banana Pro y por qué Google limitó el uso para usuarios gratuitos

La empresa ajustó también las funciones de NotebookLM tras el crecimiento en el uso de Gemini 3 Pro.

28 de noviembre 2025 - 9:21hs
EuropaPress_7132114_imagen_texto_muestra_creada_nano_banana_pro

Google presentó Nano Banana Pro, evolución del modelo Gemini 2.5 Flash Image, el 20 de noviembre.

Basado en Gemini 3 Pro Image, el sistema permite editar imágenes con controles de luz y cámara y generar borradores a partir de varios archivos.

El modelo también incorpora la capacidad de renderizar texto con precisión, crear infografías, pósters o cómics y generar imágenes desde explicaciones o recetas.

Dispone además de conexión con el Buscador de Google, lo que amplía su conocimiento contextual del mundo.

Al momento de su lanzamiento, los usuarios podían crear hasta tres imágenes diarias de forma gratuita.

El modelo buscaba democratizar el acceso a herramientas de generación visual impulsadas por inteligencia artificial.

La decisión de limitar el acceso gratuito

Ante la gran demanda del servicio, Google actualizó los límites de uso.

Los usuarios del plan gratuito pasaron a contar con un "acceso básico" que permite solo dos imágenes por día.

La compañía explicó esta decisión en su página de soporte, y el portal 9to5Google informó los cambios, que buscan evitar problemas de rendimiento o saturación.

La medida replica lo ocurrido con NotebookLM, donde se suspendieron temporalmente las funciones de creación de infografías y presentaciones.

Google señaló en la red social X que la alta demanda provocó limitaciones de capacidad.

Incluso los usuarios suscritos a la versión Pro de NotebookLM enfrentan restricciones temporales, aunque la empresa indicó que trabaja para “volver a la normalidad lo antes posible”.

Nano Banana Inteligencia Artificial

