/ Ciencia y Tecnología / Nacional / DELITOS INFORMÁTICOS

El Ministerio del Interior estrena sitio web sobre delitos informáticos: mirá cómo funciona

El portal incorpora datos de contacto y explica los canales formales para reportar incidentes.

26 de noviembre 2025 - 13:12hs
La Unidad de Cibercrimen del Ministerio del Interior presentó su nuevo sitio web. La plataforma reúne datos de contacto y lineamientos para quienes atraviesen un incidente digital.

El portal aclara que las denuncias siguen siendo presenciales. No se incluyen formularios ni mecanismos para completar el trámite a distancia.

En Montevideo, el procedimiento se realiza en Carlos Quijano 1316, sede de la Unidad de Cibercrimen. En el interior del país, el trámite corresponde a cualquier Seccional policial o Fiscalía.

La web indica que por correo electrónico solo se brinda asesoramiento. El canal habilitado es [email protected], destinado a consultas técnicas o de orientación.

Denuncia y manejo de evidencia digital

El Ministerio del Interior señala que la denuncia debe hacerse “de inmediato”. El organismo advierte que las evidencias digitales son frágiles y pueden “eliminarse o modificarse en minutos”.

Se indica que no es necesario contar con todos los elementos probatorios para iniciar el trámite. La guía sostiene que la denuncia puede realizarse con información preliminar y luego ampliarse.

Desde el Ministerio informaron que existe un proyecto para incorporar denuncias sobre delitos informáticos en denuncia.minterior.gub.uy. El sistema está en desarrollo y aún no está disponible.

Temas:

Unidad de Cibercrimen

