Cuando quedan 15 días para que comience el Mundial 2026, cada vez queda menos para que se vayan terminando los preparativos para lo que será la fiesta máxima del fútbol y este miércoles, fue colocado el flamante césped en el Hard Rock Stadium de Miami, en el que la selección uruguaya de Marcelo Bielsa disputará sus primeros dos encuentros.
Video: la increíble forma en la que colocaron este miércoles el césped en el Hard Rock Stadium de Miami, en el que Uruguay jugará sus primeros dos partidos en el Mundial 2026
Los celestes enfrentarán en ese escenario a Arabia Saudita y a Cabo Verde en la Copa del Mundo