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Video: la increíble forma en la que colocaron este miércoles el césped en el Hard Rock Stadium de Miami, en el que Uruguay jugará sus primeros dos partidos en el Mundial 2026

Los celestes enfrentarán en ese escenario a Arabia Saudita y a Cabo Verde en la Copa del Mundo

27 de mayo de 2026 18:07 hs

Cuando quedan 15 días para que comience el Mundial 2026, cada vez queda menos para que se vayan terminando los preparativos para lo que será la fiesta máxima del fútbol y este miércoles, fue colocado el flamante césped en el Hard Rock Stadium de Miami, en el que la selección uruguaya de Marcelo Bielsa disputará sus primeros dos encuentros.

Los celestes debutarán el próximo 15 de junio frente a Arabia Saudita y el 21 jugarán contra Cabo Verde, ambos a la hora 19 de Uruguay, 18 de la ciudad estadounidense.

El Hard Rock Stadium ya está pronto

El césped del Hard Rock Stadium en el que jugará los dos primeros partidos Uruguay en el Mundial 2026, fue colocado este miércoles con una velocidad tremenda.

Con tractores que fueron depositando los diferentes rollos a lo largo de todo el campo de juego, y algunos operarios que trabajaron, los colocaron de a uno.

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El Hard Rock Stadium es un escenario con historia en Estados Unidos y que Uruguay ya conoce por haber enfrentado allí a la selección de Panamá, a la que venció 3-1 en la pasada Copa América 2024.

A su vez, también se disputó allí la final en la que Argentina doblegó a Colombia 1-0 el 14 de julio de ese año.

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