Gigante global del headhunting desembarca en Uruguay e integra a la consultora local Glue Executive a su operación

La firma global de executive search y consultoría en liderazgo Stanton Chase anunció su desembarco en Uruguay y Argentina luego de integrar a su red internacional de trabajo a Glue Executive Search, consultora de headhunting uruguayo-argentina con más de 13 años de experiencia en el mercado regional.

A partir de esta incorporación, las oficinas de la marca en Montevideo y Buenos Aires pasarán a operar como Stanton Chase Montevideo y Stanton Chase Buenos Aires. En tanto, los fundadores, Daniel Iriarte y Ezequiel Palacios, continuarán como managing directors, mientras que Romina Remy seguirá siendo principal en Uruguay, junto al mismo equipo de trabajo.

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Según un comunicado de la firma local al que accedió Café y Negocios, la integración potenciará las capacidades existentes de la consultora mediante el acceso a una red global, nuevas herramientas, mayor infraestructura y la posibilidad de desarrollar búsquedas ejecutivas colaborativas entre distintas oficinas y mercados.

La nueva marca también permitirá ampliar la cobertura regional e internacional, fortaleciendo la propuesta de valor para clientes locales, regionales y globales.

“Queremos que nuestros clientes sepan que nada cambia en la forma en que trabajamos con ellos. El equipo con el que construyeron relaciones a lo largo de la última década es el mismo con el que van a seguir trabajando. Lo nuevo es nuestra capacidad de realizar búsquedas en múltiples países junto a colegas que conocen cada mercado de la misma manera en que nosotros conocemos el nuestro”, sostuvo Palacios, fundador de Glue.

Por su parte, Çar Alkaya, presidente global de Stanton Chase calificó esta incorporación como “natural”

“Construyeron un negocio destacado en Argentina y Uruguay, y vemos una oportunidad concreta de combinar esa fortaleza local con nuestro alcance global, experiencia y conocimiento”, sostuvo el ejecutivo.

La señal de confianza de los mercados internacionales hacia Uruguay

Los voceros de la firma ven este nuevo paso como una señal de confianza sólida de los mercados internacionales hacia el sector de búsquedas ejecutivas, tanto en Argentina como en Uruguay.

En este sentido Remy, la principal figura de la firma en Uruguay, aseguró que el país viene consolidando un ecosistema empresarial cada vez más exigente y profesional.

“Ese crecimiento corporativo trae consigo una necesidad real: acceder a los ejecutivos que pueden liderarlo. Es en ese contexto donde Stanton Chase llega al país con el objetivo de acompañar a las organizaciones en las decisiones de talento que más impactan”, señaló.

Sobre la operación en Uruguay, Iriarte, cofundador de Glue, detalló que en la región Uruguay aporta sus propias fortalezas, particularmente en tecnología, servicios financieros y logística.

La historia de Glue y el recorrido de Stanton Chase

Glue Executive Search fue fundada en Buenos Aires en 2013 por el uruguayo Daniel Iriarte y el argentino Ezequiel Palacios, como una consultora boutique especializada en el segmento de alta dirección y C-suite en Argentina, Uruguay y la región. Se incorporó a la Association of Executive Search and Leadership Consultants en 2017 y abrió su oficina en Montevideo en 2021, en respuesta a la creciente demanda de empresas con sede regional en Uruguay. En su trayectoria la firma ubicó a más de 500 ejecutivos en 150 organizaciones de variadas industrias: consumo masivo, farmacéutica, servicios financieros, agroindustria, tecnología e industria manufacturera. Entre sus clientes figuran Toyota, Pfizer, Heineken, Danone, Mars, Ferrero, LVMH, Kimberly-Clark, Starbucks, Levi Strauss, MetLife, SC Johnson, Campari, Itaú y Fiserv.

Fundada en Estados Unidos en 1990, Stanton Chase es una de las principales firmas internacionales de búsqueda de ejecutivos y asesoramiento en liderazgo. Con presencia en más de 45 países y una red de más de 70 oficinas, trabaja con empresas de diversas industrias en la selección de altos cargos, procesos de sucesión y desarrollo de liderazgo. Su modelo combina el conocimiento de los mercados locales con una plataforma global que le permite realizar búsquedas y proyectos ejecutivos en múltiples regiones del mundo.