Diego Aguirre habló de la lesión de Abel Hernández contra River Plate en Peñarol y de las ausencias de Nahuel Herrera y Franco Escobar

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre, habló sobre la lesión de Abel Hernández tras el empate ante River Plate por la Serie Río de la Plata donde los aurinegros cayeron 4-2 en tiros penales.

"Lo de Abel no lo sé, está un poco dolorido, obviamente , pero hay que esperar a mañana; esperemos que no sea importante y que sea de poco tiempo. Fue en la rodilla. El golpe fue en el tobillo pero lo desestabilizó, seguramente fue un esguince, una lástima por la expectativa y la ilusión del primer partido, a los 10 minutos, parece joda" , afirmó la Fiera en conferencia de prensa.

"Fue un partido parejo, típico de pretemporada, al menos estamos sentimos el esfuerzo, tenemos muy pocos días de preparación, creo que se luchó, se combatió, fue muy físico y era un partido de riesgo porque River estaba mejor preparado y de última el empate estuvo bien", manifestó.

"En general fue un partido amistoso contra un muy buen rival y eso nos vino bien, el ritmo que impone River es alto, como primer partido de pretemporada estuvo bien y está bien jugar con estos rivales", agregó.

PEÑAROL La dura lesión de Abel Hernández en el arranque del partido de Peñarol contra River Plate: el delantero se fue llorando y muy dolorido en la rodilla

PEÑAROL Rodolfo Catino no firmó el contrato de Washington Aguerre para "proteger" a Peñarol y pidió que se realicen cambios en algunas cláusulas

"Estamos trabajando, posiblemente llegue algún jugador más, hay que esperar unos días, estoy contento con el plantel que estamos conformando, habrá novedades la semana que viene", dijo el DT.

Consultado sobre la particular situación de Washington Aguerre cuyo contrato no fue firmado por el secretario general Rodolfo Catino, Aguirre se limitó a decir: "El miércoles juega con Colo Colo".

Cuando le preguntaron por las ausencias, por molestias musculares, de Nahuel Herrera y Franco Escobar, respondió: "Juegan el miércoles. Tuvimos cargas físicas importantes, era un partido intenso y optamos por que no jueguen hoy para que jueguen el miércoles".

Sobre la llegada concretada de Diego Laxalt, Aguirre manifestó: "Está muy bien, todavía no pudo compartir con el grupo, hizo gimnasio y trabajos de fuerza, pero en los próximos entrenamientos va a ser parte; es una alta de un jugador con mucha trayectoria".

Consultado sobre la posibilidad de que llegue Esteban Da Silva de Racing, manifestó: "Veremos las novedades, esperemos cerrar el plantel lo antes posible".