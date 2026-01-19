Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

El plantel de Peñarol para enfrentar a Racing por la Copa de la Liga AUF con Julio Mozzo como entrenador: 100% juveniles

Peñarol dio a conocer la lista de convocados para disputar los cuartos de final de la Copa de la Liga AUF contra Racing

19 de enero 2026 - 17:41hs
Leandro Díaz con Kevin Rodríguez y Andrés Madruga en Minas

Peñarol afrontará los cuartos de final de la Copa de la Liga AUF con un elenco 100% juvenil y con Julio Mozzo, entrenador de Tercera, como director técnico.

A diferencia de lo que hizo Jadson Viera el sábado con Nacional, donde alineó ante Cerro Largo a caras nuevas como Juan de Dios Pintado y Tomás Verón Lupi, además de darle titularidad a Juan Cruz De los Santos y Christian Ebere, Peñarol dio una nueva señal de que este torneo está en un segundo plano respecto a los amistosos correspondientes a la Serie Río de la Plata.

Para este lunes se suman varios juveniles más y salen de la lista varios de esos jugadores con mínima experiencia en Primera salvo Santiago Benítez, Brandon Álvarez y Luciano González.

Brandon Álvarez y Fernando Camarda
Los convocados por Julio Mozzo son los goleros Leandro Díaz y Tiago Glattli, los defensas Facundo Álvez, Rodrigo Álvez, Máximo Machado, Ignacio López, Brian Barboza, Ezequiel Torres, Agustín González y Lucas Peña (también volante), los volantes Benítez, Thiago Martinelli, Mateo Ureta, Dilan Flores (también lateral), Lucas Ibarra, y los delanteros Bruno Manzoni, Brandon Álvarez, Ignacio Charruti, Luciano González, Francisco Fernández y Renzo Cupla.

El detalle del plantel de Peñarol y sus puestos

Leandro Díaz y Tiago Glattli: goleros

Facundo Álvez; zaguero

Máximo Machado: zaguero

Ignacio López: zaguero

Brian Barboza: zaguero (contra Central Español entró de lateral derecho)

Ezequiel Torres: lateral

Bruno Manzoni: extremo

Agustín González: lateral izquierdo

Dilan Flores: lateral-volante

Lucas Ibarra: volante

Santiago Benítez: volante de contención

Thiago Martinelli: volante

Mateo Ureta: volante

Lucas Peña: lateral-volante

Ignacio Charruti: punta

Renzo Cupla: extremo

Brandon Álvarez: extremo

Luciano González: delantero

Francisco Fernández: centrodelantero

G_DTFIHW0AAVpd4

La probable formación arrancaría con Leandro Díaz, Brian Barboza. Facundo Álvez, Rodrigo Álvez, Agustín González; Santiago Benítez, Mateo Ureta, Dilan Flores; Brandon Álvarez, Luciano González y Lucas Peña.

Peñarol Copa de la Liga AUF Racing juveniles de Peñarol

