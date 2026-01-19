El plantel de Peñarol para enfrentar a Racing por la Copa de la Liga AUF con Julio Mozzo como entrenador: 100% juveniles
Peñarol dio a conocer la lista de convocados para disputar los cuartos de final de la Copa de la Liga AUF contra Racing
19 de enero 2026 - 17:41hs
Leandro Díaz con Kevin Rodríguez y Andrés Madruga en Minas
Peñarol afrontará los cuartos de final de la Copa de la Liga AUF con un elenco 100% juvenil y con Julio Mozzo, entrenador de Tercera, como director técnico.
A diferencia de lo que hizo Jadson Viera el sábado con Nacional, donde alineó ante Cerro Largo a caras nuevas como Juan de Dios Pintado y Tomás Verón Lupi, además de darle titularidad a Juan Cruz De los Santos y Christian Ebere, Peñarol dio una nueva señal de que este torneo está en un segundo plano respecto a los amistosos correspondientes a la Serie Río de la Plata.
Los convocados por Julio Mozzo son los goleros Leandro Díaz y Tiago Glattli, los defensas Facundo Álvez, Rodrigo Álvez, Máximo Machado, Ignacio López, Brian Barboza, Ezequiel Torres, Agustín González y Lucas Peña (también volante), los volantes Benítez, Thiago Martinelli, Mateo Ureta, Dilan Flores (también lateral), Lucas Ibarra, y los delanteros Bruno Manzoni, Brandon Álvarez, Ignacio Charruti, Luciano González, Francisco Fernández y Renzo Cupla.
El detalle del plantel de Peñarol y sus puestos
Leandro Díaz y Tiago Glattli: goleros
Facundo Álvez; zaguero
Máximo Machado: zaguero
Ignacio López: zaguero
Brian Barboza: zaguero (contra Central Español entró de lateral derecho)
Ezequiel Torres: lateral
Bruno Manzoni: extremo
Agustín González: lateral izquierdo
Dilan Flores: lateral-volante
Lucas Ibarra: volante
Santiago Benítez: volante de contención
Thiago Martinelli: volante
Mateo Ureta: volante
Lucas Peña: lateral-volante
Ignacio Charruti: punta
Renzo Cupla: extremo
Brandon Álvarez: extremo
Luciano González: delantero
Francisco Fernández: centrodelantero
La probable formación arrancaría con Leandro Díaz, Brian Barboza. Facundo Álvez, Rodrigo Álvez, Agustín González; Santiago Benítez, Mateo Ureta, Dilan Flores; Brandon Álvarez, Luciano González y Lucas Peña.