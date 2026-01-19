El plantel de Peñarol para enfrentar a Racing por la Copa de la Liga AUF con Julio Mozzo como entrenador: 100% juveniles

Leandro Díaz con Kevin Rodríguez y Andrés Madruga en Minas

Peñarol afrontará los cuartos de final de la Copa de la Liga AUF con un elenco 100% juvenil y con Julio Mozzo, entrenador de Tercera, como director técnico.

A diferencia de lo que hizo Jadson Viera el sábado con Nacional, donde alineó ante Cerro Largo a caras nuevas como Juan de Dios Pintado y Tomás Verón Lupi, además de darle titularidad a Juan Cruz De los Santos y Christian Ebere, Peñarol dio una nueva señal de que este torneo está en un segundo plano respecto a los amistosos correspondientes a la Serie Río de la Plata.

El lunes de la semana pasada, contra Central Español en Minas, Peñarol apeló a un plantel donde solo nueve de los 21 tenían algún antecedente en Primera: Matías González (en Danubio), Andrés Madruga, Kevin Rodríguez, Santiago Benítez (en Peñarol por Copa AUF Uruguay y en Colón en Segunda División Profesional), Franco "Cepillo" González, Brandon Álvarez, Luciano González, Julio Daguer y Lorenzo Couture. Este último quedó afuera de la convocatoria por una molestia muscular.

Para este lunes se suman varios juveniles más y salen de la lista varios de esos jugadores con mínima experiencia en Primera salvo Santiago Benítez, Brandon Álvarez y Luciano González.

Los convocados por Julio Mozzo son los goleros Leandro Díaz y Tiago Glattli, los defensas Facundo Álvez, Rodrigo Álvez, Máximo Machado, Ignacio López, Brian Barboza, Ezequiel Torres, Agustín González y Lucas Peña (también volante), los volantes Benítez, Thiago Martinelli, Mateo Ureta, Dilan Flores (también lateral), Lucas Ibarra, y los delanteros Bruno Manzoni, Brandon Álvarez, Ignacio Charruti, Luciano González, Francisco Fernández y Renzo Cupla. El detalle del plantel de Peñarol y sus puestos Leandro Díaz y Tiago Glattli: goleros Facundo Álvez; zaguero Máximo Machado: zaguero Ignacio López: zaguero Brian Barboza: zaguero (contra Central Español entró de lateral derecho) Ezequiel Torres: lateral Bruno Manzoni: extremo Agustín González: lateral izquierdo Dilan Flores: lateral-volante Lucas Ibarra: volante Santiago Benítez: volante de contención Thiago Martinelli: volante Mateo Ureta: volante Lucas Peña: lateral-volante Ignacio Charruti: punta Renzo Cupla: extremo Brandon Álvarez: extremo Luciano González: delantero Francisco Fernández: centrodelantero G_DTFIHW0AAVpd4 La probable formación arrancaría con Leandro Díaz, Brian Barboza. Facundo Álvez, Rodrigo Álvez, Agustín González; Santiago Benítez, Mateo Ureta, Dilan Flores; Brandon Álvarez, Luciano González y Lucas Peña.