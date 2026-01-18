Peñarol vs Racing por la Copa de la Liga AUF: a qué hora juegan, dónde, por dónde verlo y precio de las entradas

Peñarol se enfrenta este lunes con Racing en el cierre de los cuartos de final de la Copa de la Liga AUF. El entrenador Diego Aguirre volverá a apelar a una formación juvenil habida cuenta de que los titulares jugaron el sábado contra River Plate argentino y este miércoles lo harán ante Colo Colo.

El cotejo se llevará a cabo en el Parque Viera .

Entradas para Peñarol vs Racing

Se venden en AUF Tickets. Peñarol ocupará en exclusiva las tribunas Obdulio Varela, Jorge Barrios y compartirá la René "Tito" Borjas entrando por la puerta 2.

Los precios son de $ 250 para socios y $ 350 las generales. La parcialidad de Racing ingresará a la tribuna Borjas por la puerta 1 y los precios también serán de $ 250 para socios y $ 250 las generales.

La probable formación de Peñarol

El equipo de Diego Aguirre tendrá la base del que jugó contra Central Español en octavos de final en Minas ganando por penales: Leandro Díaz, Matías González, Andrés Madruga, Rodrigo Álvez, Kevin Rodríguez; Santiago Benítez, Julio Daguer; Facundo Martínez, Franco González, Brandon Álvarez; Luciano González.

Lorenzo Couture se perdió ese partido por molestias físicas y es muy probable que este lunes sea titular.

Matías González jugó el sábado contra River Plate porque el argentino Franco Escobar tiene molestias físicas. Su lugar puede ser ocupado por Ignacio Alegre o Brian Barboza que es zaguero central pero ante los palermitanos entró de lateral. También tuvieron minutos ese día Mateo Ureta (volante), Francisco Fernández (centrodelantero), Tiago Martinelli (extremo) y Agustín González (lateral izquierdo).

¿Por dónde ver Peñarol vs Racing?

La Copa de la Liga AUF se ve en cable por DSports, Flow y Cable Plus mientras que en streaming se ve a través de AUFTV a $ 190 cada partido u $ 890 todo el torneo.

Racing viene de ganarle 2-1 a Cerro y será un rival de enjundia para este Peñarol alternativo.