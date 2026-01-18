Boston River le ganó por penales a Albion, avanzó a las semifinales de la Copa de la Liga AUF y espera por Peñarol o Racing
Boston River igualó 1-1 con Albion y se impuso 4-3 en los penales para meterse entre los cuatros mejores de la Copa de la Liga AUF
18 de enero 2026 - 21:36hs
Foto: @bostonriver
Boston River le ganó este domingo 4-3 por penales a Albion, luego de empatar 1-1 en el Parque Palermo, y con este resultado se metió en semifinales de la Copa de la Liga AUF donde este lunes conocerá a su rival: Peñarol o Racing.
Así arrancó jugando Boston River, dirigido por el argentino Israel Damonte.