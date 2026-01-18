Boston River le ganó por penales a Albion, avanzó a las semifinales de la Copa de la Liga AUF y espera por Peñarol o Racing

Boston River le ganó este domingo 4-3 por penales a Albion, luego de empatar 1-1 en el Parque Palermo, y con este resultado se metió en semifinales de la Copa de la Liga AUF donde este lunes conocerá a su rival: Peñarol o Racing.

Así arrancó jugando Boston River, dirigido por el argentino Israel Damonte.

Francisco Bofiglio abrió la cuenta de penal para el Sastre a los dos minutos de juego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAUF/status/2013014779338608912&partner=&hide_thread=false Un borde interno al medio. pic.twitter.com/8dwFmEiITo — Liga AUF Uruguaya (@LigaAUF) January 18, 2026

Así lo empató Leonardo Pais para el Pionero, a los 72'.

En el decurso del partido entraron en Boston Alexander González, Lautaro Vázquez, Jairo O'Neil, Marco Mancebo, Facundo Sosa, Raafel Haller, Andrés Romero, Juan Gancheff y Marcos Gómez.

El partido se fue a penales y ahí Boston River fue más eficaz ganando 4-3.

Andrés Romero sentenció la serie con una precisa ejecución.

Boston River venía de eliminar a Danubio y Albion a Liverpool.

Ahora el Sastre jugará en semis con el ganador de Peñarol y Racing que juegan este lunes.