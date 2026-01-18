Dólar
El Observador / Fútbol / COPA DE LA LIGA AUF

Boston River le ganó por penales a Albion, avanzó a las semifinales de la Copa de la Liga AUF y espera por Peñarol o Racing

Boston River igualó 1-1 con Albion y se impuso 4-3 en los penales para meterse entre los cuatros mejores de la Copa de la Liga AUF

18 de enero 2026 - 21:36hs
Boston River

Boston River

Foto: @bostonriver

Boston River le ganó este domingo 4-3 por penales a Albion, luego de empatar 1-1 en el Parque Palermo, y con este resultado se metió en semifinales de la Copa de la Liga AUF donde este lunes conocerá a su rival: Peñarol o Racing.

Así arrancó jugando Boston River, dirigido por el argentino Israel Damonte.

G--zesbXEAIojbB

Francisco Bofiglio abrió la cuenta de penal para el Sastre a los dos minutos de juego.

Agustín Dos Santos 
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAUF/status/2013014779338608912&partner=&hide_thread=false

Así lo empató Leonardo Pais para el Pionero, a los 72'.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAUF/status/2013033437234413862&partner=&hide_thread=false

En el decurso del partido entraron en Boston Alexander González, Lautaro Vázquez, Jairo O'Neil, Marco Mancebo, Facundo Sosa, Raafel Haller, Andrés Romero, Juan Gancheff y Marcos Gómez.

El partido se fue a penales y ahí Boston River fue más eficaz ganando 4-3.

Andrés Romero sentenció la serie con una precisa ejecución.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAUF/status/2013041802840781042&partner=&hide_thread=false

Boston River venía de eliminar a Danubio y Albion a Liverpool.

Ahora el Sastre jugará en semis con el ganador de Peñarol y Racing que juegan este lunes.

Boston River Copa de la Liga AUF Albion

