Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

El ex Peñarol Ignacio Sosa marcó su primer gol en Red Bull Bragantino, que goleó por el Paulistao; mirá el video

Fue el tercer partido de Ignacio Sosa en Red Bull Bragantino, el primero como titular, tras debutar el 11 de enero; mirá el video

19 de enero 2026 - 8:39hs

Ignacio Sosa marcó su primer gol en Red Bull Bragantino

Ignacio Sosa, el exvolante de Peñarol, tuvo su debut goleador en Red Bull Bragantino, su nuevo equipo en Brasil al que se sumó en el actual período de pases y en el que ya está jugando competencias oficiales.

Ignacio Sosa marcó su primer gol en Red Bull Bragantino
Ignacio Sosa marcó su primer gol en Red Bull Bragantino

Ignacio Sosa marcó su primer gol en Red Bull Bragantino

El mediocampista de 22 años está disputando el Campeonato Paulista y este domingo fue titular ante Botafogo SP, en la victoria por 5-0, en la que además de anotar uno de los goles, dio una asistencia.

Fue el tercer partido de Sosa en Bragantino, el primero como titular, tras debutar el 11 de enero con 27 minutos en el triunfo 1-0 ante Noroeste y de sumar 20 minutos en la victoria 3-0 ante Corinthians.

Ignacio Sosa marcó su primer gol en Red Bull Bragantino
Ignacio Sosa marcó su primer gol en Red Bull Bragantino

Ignacio Sosa marcó su primer gol en Red Bull Bragantino

Con tres victorias, Red Bull Bragantino lidera la tabla del Paulistao con 9 puntos, los mismos que Palmeiras, que se ubica segundo.

Ignacio Sosa debutó con Red Bull Bragantino de Brasil como visitante y con victoria
BRASIL

El ex Peñarol, Ignacio Sosa, tuvo un buen debut en Brasil con Red Bull Bragantino y ganaron de visitantes por el Campeonato Paulista

Diego Aguirre
PEÑAROL

La razón por la que Diego Aguirre no pidió reforzar el mediocampo en Peñarol pese a la salida de Ignacio Sosa

Temas:

Ignacio Sosa Red Bull Bragantino Peñarol Brasil

Seguí leyendo

Las más leídas

Washington Aguerre
PEÑAROL

La trama oculta del vínculo entre Washington Aguerre y Peñarol

Deborah Rodríguez
ENCUENTRO

Déborah Rodríguez fue a ver a Peñarol y se llevó de premio una foto con una leyenda del fútbol uruguayo

Patricio Prieto
CHAMPIONS

Nacional 90-74 Obras Basket por Basketball Champions League Americas: aplastante triunfo del tricolor que ya clasificó a cuartos de final

Santiago Beltrán y Abel Hernández 
PEÑAROL

El pueblo carbonero en vilo: mirá cuándo se hace los estudios Abel Hernández para saber su destino en Peñarol

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos