El ex Peñarol Ignacio Sosa marcó su primer gol en Red Bull Bragantino, que goleó por el Paulistao; mirá el video
Fue el tercer partido de Ignacio Sosa en Red Bull Bragantino, el primero como titular, tras debutar el 11 de enero; mirá el video
19 de enero 2026 - 8:39hs
Ignacio Sosa marcó su primer gol en Red Bull Bragantino
Ignacio Sosa, el exvolante de Peñarol, tuvo su debut goleador en Red Bull Bragantino, su nuevo equipo en Brasil al que se sumó en el actual período de pases y en el que ya está jugando competencias oficiales.
El mediocampista de 22 años está disputando el Campeonato Paulista y este domingo fue titular ante Botafogo SP, en la victoria por 5-0, en la que además de anotar uno de los goles, dio una asistencia.
Fue el tercer partido de Sosa en Bragantino, el primero como titular, tras debutar el 11 de enero con 27 minutos en el triunfo 1-0 ante Noroeste y de sumar 20 minutos en la victoria 3-0 ante Corinthians.
Con tres victorias, Red Bull Bragantino lidera la tabla del Paulistao con 9 puntos, los mismos que Palmeiras, que se ubica segundo.