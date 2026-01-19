El ex Peñarol Ignacio Sosa marcó su primer gol en Red Bull Bragantino, que goleó por el Paulistao; mirá el video

Ignacio Sosa marcó su primer gol en Red Bull Bragantino

Ignacio Sosa, el exvolante de Peñarol, tuvo su debut goleador en Red Bull Bragantino, su nuevo equipo en Brasil al que se sumó en el actual período de pases y en el que ya está jugando competencias oficiales.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Ignacio Sosa marcó su primer gol en Red Bull Bragantino Ignacio Sosa marcó su primer gol en Red Bull Bragantino El mediocampista de 22 años está disputando el Campeonato Paulista y este domingo fue titular ante Botafogo SP, en la victoria por 5-0, en la que además de anotar uno de los goles, dio una asistencia.

Fue el tercer partido de Sosa en Bragantino, el primero como titular, tras debutar el 11 de enero con 27 minutos en el triunfo 1-0 ante Noroeste y de sumar 20 minutos en la victoria 3-0 ante Corinthians.

Ignacio Sosa marcó su primer gol en Red Bull Bragantino Ignacio Sosa marcó su primer gol en Red Bull Bragantino Con tres victorias, Red Bull Bragantino lidera la tabla del Paulistao con 9 puntos, los mismos que Palmeiras, que se ubica segundo.