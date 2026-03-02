Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

JUEGOS DE AZAR

Resultados del 5 de Oro de este domingo: un acierto en el de Plata y acumulados millonarios para el miércoles

El próximo sorteo del 5 de Oro se realizará el miércoles 4 de marzo desde las 22:00 horas

2 de marzo 2026 - 7:32hs
Sorteo de 5 de Oro
Sorteo de 5 de Oro Canal 12

Este domingo 1° de marzo se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de $ 56.8 millones, lo que se traduce en más de 1.4 millones de dólares (U$S 1.481.022).

El sorteo dejó vacantes el Pozo de Oro y la Revancha, mientras que un apostador acertó el Pozo de Plata. Para el próximo miércoles los pozos acumulados superarán los $ 73 millones entre ambas modalidades.

Resultados del 5 de Oro

Los números sorteados fueron 4, 7, 14, 24 y 47, con la bolilla extra 35.

Revancha y próximos pozos

En la modalidad Revancha tampoco se registraron ganadores en el pozo principal.

De cara al próximo sorteo, los montos acumulados serán los siguientes:

  • Pozo de Oro: $ 44.500.000

  • Pozo Revancha: $ 29.000.000

El próximo sorteo se realizará el miércoles 4 de marzo desde las 22:00 horas y podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube de La Banca y por Canal 12.

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

Temas:

5 de Oro plata Sorteo del 5 de Oro

