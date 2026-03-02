Resultados del 5 de Oro de este domingo: un acierto en el de Plata y acumulados millonarios para el miércoles

Este domingo 1° de marzo se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de $ 56.8 millones, lo que se traduce en más de 1.4 millones de dólares (U$S 1.481.022).
El sorteo dejó vacantes el Pozo de Oro y la Revancha, mientras que un apostador acertó el Pozo de Plata. Para el próximo miércoles los pozos acumulados superarán los $ 73 millones entre ambas modalidades.
Resultados del 5 de Oro
Los números sorteados fueron 4, 7, 14, 24 y 47, con la bolilla extra 35.
El Pozo de Oro quedó vacante, mientras que el Pozo de Plata tuvo un acierto.
Revancha y próximos pozos
En la modalidad Revancha tampoco se registraron ganadores en el pozo principal.
De cara al próximo sorteo, los montos acumulados serán los siguientes:
El próximo sorteo se realizará el miércoles 4 de marzo desde las 22:00 horas y podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube de La Banca y por Canal 12.
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.