El homenaje de Nacional a Juan Carlos de Lima: "Un jugador que alcanzó la gloria máxima con la camiseta tricolor"; mirá el video

En su visita a Florida el domingo para enfrentar a Boston River, Nacional le realizó un homenaje a Juan Carlos De Lima , quien fuera campeón de América y del Mundo en 1988 y que falleció el año pasado a sus 63 años.

Ante del partido, representantes de los tricolores, encabezados por Juan Carlos “Cacho” Blanco, le entregaron una plaqueta y una camiseta a familiares de De Lima en el césped del Estadio Campeones Olímpicos, donde el atacante comenzó su carrera en su ciudad natal.

Desde Nacional destacaron el reconocimiento para el delantero que luego también jugó en Peñarol y fue clave en el segundo quinquenio de los aurinegros , marcándole goles claves a los albos.

“El mayor logro de un club es coronarse campeón del mundo, y el Club Nacional de Football lo consiguió por última vez en 1988 , gracias al esfuerzo y compromiso de un plantel que quedó marcado para siempre en la historia tricolor. El agradecimiento hacia aquellos protagonistas es eterno , y recordar ese año glorioso sigue siendo una forma de honrar la identidad y la grandeza del club”, señalaron los tricolores en su web.

“Ayer, Nacional debutó en el Torneo Apertura del Campeonato Uruguayo 2026 en la ciudad de Florida, un lugar especialmente significativo para la institución. Allí nació Juan Carlos de Lima, y además, el certamen de esta temporada lleva su nombre, al igual que una de las tribunas del estadio donde el Decano enfrentó a Boston River”, repasaron.

Además, destacaron: “Por su aporte al club como integrante del plantel campeón del mundo, Nacional acompañó el tramo final de la vida de Juan Carlos de Lima, quien falleció el 1 º de octubre de 2025. Desde la institución se entiende que un jugador que alcanzó la gloria máxima con la camiseta tricolor merece ser reconocido de forma permanente”.

“El gesto buscó honrar la memoria de Juan Carlos de Lima y el legado de aquel plantel que engrandeció al Club Nacional de Football y al fútbol uruguayo en su conjunto”, señalaron los tricolores.