Uruguay derrotó a Chile en el Sudamericano sub 20 femenino: mirá el espectacular golazo de Antonella Cordero

La selección uruguaya femenina sub 20 le ganó este domingo 1-0 a Chile en partido correspondiente a la tercera fecha del grupo A del Sudamericano sub 20 que se desarrolla en Paraguay.

Con este triunfo, el equipo de Marcelo Rauss mantuvo su ilusión de meterse entre los tres primeros para avanzar al hexagonal final donde se repartirán cuatro plazas para el Mundial de la categoría.

El único gol del triunfo llegó a través de un espectacular remate de afuera del área, de pierna zurda de Antonella Cordero.

¡GOOOL DE URUGUAY!



A los 72' Antonella Cordero, con un zurdazo, anotó el 1-0 ante Chile por la CONMEBOL #Sub20FemeninoEnDSPORTS. pic.twitter.com/DjDP7UufZ0 — DSPORTS (@DSports) February 8, 2026

El miércoles, Uruguay perdió 2-0 con Venezuela en su debut.

El viernes, por su parte, empató 0-0 ante el local Paraguay sumando su primer punto en la competencia.

Tabla de posiciones del grupo A del Sudamericano sub 20 femenino

Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC Paraguay 4 2 1 1 0 4 0 Colombia 4 2 1 1 0 1 0 Uruguay 4 3 1 1 1 1 2 Venezuela 3 2 1 0 1 2 1 Chile 1 3 0 1 1 0 5

¿Cuándo vuelve a jugar Uruguay por el Sudamericano sub 20 femenino?

El próximo partido de la celeste será este martes a la hora 18.00 ante la siempre complicada selección de Colombia.

El jueves, en la última fecha, Uruguay tendrá jornada libre.