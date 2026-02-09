Precios de los lácteos sumaron un tercer ascenso al hilo en un comienzo estimulante en 2026

Lácteos: buenas noticias, al inicio de 2026, en el segmento precios internacionales.

Extendiendo un ciclo de mejoras en los valores de los lácteos , por ahora breve pero a la vez muy relevante para los actores de la agroindustria láctea local, el precio promedio del conjunto de los productos tuvo el martes 3 una tercera suba consecutiva , tras cerrar el año 2025 con 11 registros en caída al hilo.

Eso fue lo sucedido en una nueva instancia de la plataforma de comercialización Global Dairy Trade (Comercio Global de Lácteos) , según actualizó el Instituto Nacional de la Leche (Inale) .

El 6 de enero el valor medio general había mejorado un 6,3%, el 20 de ese mes un 1,5% y ahora el precio ascendió 6,7%.

Considerando todos los productos, la referencia del valor medio se sigue afirmando y quedó en US$ 3.830, debido a una mejoría de 6,7% .

Leche en polvo entera

En el caso de la leche en polvo entera (WMP), el producto lácteo de mayor volumen en las colocaciones externas de Uruguay, el precio promedio tuvo este martes 3 una suba de 5,3% quedando así el valor en US$ 3.614 por tonelada.

Los dos precios actuales están por debajo de los que se dieron hace justamente un año, al inicio de febrero (US$ 4.296 por tonelada el valor global y la leche en polvo entera US$ 4.169).

Los otros lácteos muy exportados desde Uruguay son leche en polvo descremada (subió 10,6% a US$ 2.874) y manteca (subió 8,8% y US$ 5.773).

Últimos 10 valores de referencia en lácteos

+ 6,7% el 3 de febrero / US$ 3.830 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.614)

+ 1,5% el 20 de enero / US$ 3.615 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.449)

+ 6,3% el 6 de enero / US$ 3.533 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.407)

- 4,4% el 16 de diciembre / US$ 3.341 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.161)

- 4,3% el 2 de diciembre / US$ 3.507 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.364)

- 3% el 18 de noviembre / US$ 3.678 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.452)

- 2,4% el 4 de noviembre / US$ 3.768 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.503)

- 1,4% el 21 de octubre / US$ 3.881 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.610)

- 1,6% el 7 de octubre / US$ 3.921 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.696)

- 0,8% el 16 de setiembre / US$ 4.041 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.790)

Alzas y ajustes en la mencionada plataforma comercial son de mucha trascendencia para un mercado como el uruguayo, donde entorno al 80% de la leche que se produce tras ser industrializada tiene como destino diversos mercados externos.

Considerando rubro a rubro, el incremento de valores más notorio sucedió en mozzarella y leche en polvo descremada y mejoraron los precios medios en todos los segmentos.

En esta subasta participaron 175 postores que adquirieron 24.034 miles de toneladas, un 13,6% menos en el volumen respecto a la anterior instancia.

La próxima licitación, el evento N° 398, será la segunda del mes febrero, el martes 17.