Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

La sentida enseñanza de Cristhian Stuani al entrar en la hora para patear un penal y fallarlo; mirá su mensaje

"El fútbol continuamente te pone a prueba y siempre te deja enseñanzas sobre todo en las situaciones difíciles", dijo el uruguayo

9 de febrero 2026 - 7:48hs
Cristhian Stuani del Girona lanza el penal durante el partido de la jornada 23 de Liga que el Sevilla y el Girona disputan este domingo en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla.&nbsp;

Cristhian Stuani del Girona lanza el penal durante el partido de la jornada 23 de Liga que el Sevilla y el Girona disputan este domingo en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla. 

Foto: EFE

El uruguayo Cristhian Stuani, delantero de Girona de España que no pudo transformar un penal del partido ante Sevilla en el último instante que podría haberle dado la victoria a su equipo, aseguró horas después del choque que si de algo está seguro es que volverá a intentarlo.

Stuani saltó al césped en lugar de Iván Martín a los 96 minutos para lanzar la pena máxima que había señalado el colegiado extremeño Jesús Gil con empate a uno en el marcador.

El tiro del uruguayo fue repelido por el meta griego Odysseas Vlachodimos.

"Hoy me toco fallar!! El fútbol continuamente te pone a prueba y siempre te deja enseñanzas sobre todo en las situaciones difíciles. Agradezco a Míchel que me diera la responsabilidad y la confianza, también a mis compañeros que merecían el triunfo", publicó en sus redes sociales el atacante uruguayo.

Cristhian Stuani firmó un nuevo gol para Girona y lo celebra ante Valladolid, ya que se salvaron del descenso de LaLiga de España
ESPAÑA

Los elogios para Cristhian Stuani no paran en España: llegó a los 300 partidos con Girona y los hinchas quieren que el club le haga una estatua en el estadio

Federico Valverde y Arnaut Danjuma
ESPAÑA

Federico Valverde volvió al mediocampo en Real Madrid, Mauro Arambarri anotó de penal y Cristhian Stuani falló uno en Girona: así quedó LaLiga de España

"Si de algo estoy seguro es que volveré a intentarlo", señaló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CristhianStuani/status/2020579354083016754&partner=&hide_thread=false

EFE

Temas:

Cristhian Stuani Girona Sevilla Sevilla

Seguí leyendo

Las más leídas

Maximiliano Silvera
NACIONAL

El sorpresivo equipo que preparó Jadson Viera en Nacional, sin Maximiliano Silvera ni Nicolás López, para enfrentar a Boston River en el debut del Torneo Apertura

Christian Ebere debutó con Cruz Azul de México
MÉXICO

Cruz Azul perdía con el bicampeón mexicano, Toluca, le dieron ingreso a Christian Ebere, debutó y fue fundamental en la jugada del empate de visita; mirá el video

Nicolás Vallejo debutó en León de México mientras lo siguen esperando en Peñarol
FÚTBOL

Atento Peñarol: Nicolás Vallejo, quien sigue siendo esperado por Diego Aguirre, debutó con León en México y perdieron 2-0

Tomás Verón Lupi, Maximiliano Gómez, Maximiliano Silvera y Emiliano Ancheta
TORNEO APERTURA

Boston River 1-2 Nacional: con goles de Maxi Gómez y Tomás Verón Lupi, el tricolor debutó con triunfo en el Torneo Apertura

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos