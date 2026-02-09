El uruguayo Cristhian Stuani, delantero de Girona de España que no pudo transformar un penal del partido ante Sevilla en el último instante que podría haberle dado la victoria a su equipo, aseguró horas después del choque que si de algo está seguro es que volverá a intentarlo.
La sentida enseñanza de Cristhian Stuani al entrar en la hora para patear un penal y fallarlo; mirá su mensaje
"El fútbol continuamente te pone a prueba y siempre te deja enseñanzas sobre todo en las situaciones difíciles", dijo el uruguayo