La sentida enseñanza de Cristhian Stuani al entrar en la hora para patear un penal y fallarlo; mirá su mensaje

Cristhian Stuani del Girona lanza el penal durante el partido de la jornada 23 de Liga que el Sevilla y el Girona disputan este domingo en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla. Foto: EFE

El uruguayo Cristhian Stuani, delantero de Girona de España que no pudo transformar un penal del partido ante Sevilla en el último instante que podría haberle dado la victoria a su equipo, aseguró horas después del choque que si de algo está seguro es que volverá a intentarlo.

Stuani saltó al césped en lugar de Iván Martín a los 96 minutos para lanzar la pena máxima que había señalado el colegiado extremeño Jesús Gil con empate a uno en el marcador.

El tiro del uruguayo fue repelido por el meta griego Odysseas Vlachodimos.

"Hoy me toco fallar!! El fútbol continuamente te pone a prueba y siempre te deja enseñanzas sobre todo en las situaciones difíciles. Agradezco a Míchel que me diera la responsabilidad y la confianza, también a mis compañeros que merecían el triunfo", publicó en sus redes sociales el atacante uruguayo.

"Si de algo estoy seguro es que volveré a intentarlo", señaló.

Si de algo estoy seguro es que… pic.twitter.com/7Xjn9nLumq — Cristhian Stuani (@CristhianStuani) February 8, 2026 EFE