Cardoban y el Ejército uruguayo, la propuesta del senador Da Silva para el combate a la cotorra de campo

Ejército uruguayo: el senador Da Silva propuso su participación en el combate frontal a la cotorra de campo.

"Hay que ponerle el cascabel al gato y hacer las cosas que hay que hacer" , enfatizó el senador Sebastián Da Silva en el Parlamento, al anunciar que solicitará se considere -cuando se discuta la Ley de Presupuesto- instaurar un "combate frontal" a la población de la cotorra de campo .

La población de la cotorra de campo se ha ido incrementando y hoy es un grave problema en varios sistemas productivos por los daños que generan, no solo en cultivos extensivos como los cerealeros y oleaginosos, también en frutales, por ejemplo. Se trata de un ave definido en Uruguay como plaga el 8 de mayo de 1947.

Da Silva pidió al sistema político que reaccione de inmediato ante esta adversidad que en muchos predios genera pérdidas que superar largamente el 50% de la producción, lo que constituye un daño no solo económico, también anímico para las personas que están involucradas.

"Los daños llegan a un 50% de la producción con la fundición de cientos de familias uruguayas", denunció.

Productor agropecuario y legislador por el Partido Nacional, definió a la cotorra de campo como una "peste" y una "plaga" que "tiene absolutamente arrodillada a la producción granjera y agropecuaria, al Uruguay campero".

Las autoridades, de muchos gobiernos, "hacen la vista gorda porque no le quieren poner el cascabel al gato", expresó.

Una de las aves plagas más dañinas

Este ave, myiopsitta monachus, "se nos fue de las manos" y demanda un "combate frontal", reclamó, señalando que la solución es "la autorización del uso del cardoban (producto veterinario) para envenenar los nidos de la cotorra y a partir de ahí empezar a hacer un control estricto".

"Nosotros vamos, en el presupuesto nacional, a dar esa discusión, para lograr una autorización para el control de la población de las cotorras por 180 días y vamos a tratar con las direcciones de la Granja y Agrícola del ministerio (de Ganadería, Agricultura y Pesca) poder lograr que el Ejército Nacional colabore", anunció.

Señaló que inicialmente habría que concentrar la acción en zonas granjeras de Canelones, Montevideo y San José y puntualizó sobre la relevancia de mitigar efectos secundarios, lo que considera uno uso controlado y cuidadoso de este producto.