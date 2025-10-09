Dólar
/ Agro / INSTITUCIONALIDAD DEL AGRO

Instituto Nacional de Semillas: referente en equidad de género e inclusión tras decisión de InMujeres y LATU

El Instituto Nacional de Semillas es la primera entidad de su segmento en el sector agro en alcanzar el nivel 1 del Modelo de Calidad con Equidad de Género

9 de octubre 2025 - 5:00hs
Semillas: el Inase logró un reconocimiento que lo distingue.

Semillas: el Inase logró un reconocimiento que lo distingue.

Fotos: Inase

El Instituto Nacional de Semillas (Inase) es el primer instituto agropecuario en alcanzar el nivel 1 del Modelo de Calidad con Equidad de Género (MCEG), certificación otorgada por el Instituto Nacional de las Mujeres (InMujeres) y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), que reconoce el compromiso con la igualdad de oportunidades y la construcción de entornos laborales libres de discriminación.

El contexto

Según se explicó a El Observador desde el Inase al informar sobre el logro, el MCEG es una norma certificable que impulsa la incorporación sistemática de la perspectiva de género en las organizaciones públicas y privadas: con base en los lineamientos de las normas ISO 9001:2015 y SA8000:2014 promueve prácticas de gestión orientadas a la equidad, la corresponsabilidad y la erradicación de toda forma de discriminación en el trabajo.

El nivel 1, obtenido por el Inase, implica que el instituto asumió formalmente el desafío de revisar sus estructuras, políticas y cultura organizacional, conformó un Comité de Calidad con Equidad de Género y elaboró un diagnóstico organizacional, una política de calidad e inclusión, y un plan de acción orientado a reducir las brechas detectadas.

Este hito marca el inicio de un proceso que continuará con la implementación, mejora y sostenibilidad de las acciones, hasta alcanzar los niveles más altos del modelo, se señaló.

WhatsApp Image 2025-10-08 at 19.13.16 (1)

El camino del Inase hacia la equidad e inclusión

Este logro se enmarca en la firma del convenio entre el Inase e InMujeres en el año 2024, que formalizó el compromiso institucional de implementar el modelo.

El acuerdo, según se destacó en su presentación pública, busca fortalecer el trabajo en políticas de equidad de género dentro del ámbito agropecuario y fue impulsado en el contexto del Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias liderado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

Desde entonces, el equipo del Inase trabajó en un proceso participativo que identificó brechas y diseñó estrategias para la igualdad en el acceso a oportunidades, la participación en la toma de decisiones y la conciliación entre la vida laboral y familiar.

WhatsApp Image 2025-10-08 at 19.14.04
WhatsApp Image 2025-10-08 at 19.14.04 (1)

Brechas de género en el agro: una realidad a transformar

El reciente diagnóstico incluido en la Política de Género Agro 2025-2029 del MGAP confirma que persisten desigualdades significativas en el sector rural y agropecuario, especialmente en el acceso a la tierra, la participación en espacios de decisión, la distribución del trabajo de cuidados y la representación institucional.

Estos desafíos se identifican a pesar de los avances alcanzados durante la implementación del Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias 2021-2024, que marcó un precedente importante en la promoción de la equidad.

Sin embargo, las mujeres rurales continúan enfrentando brechas estructurales que limitan su acceso igualitario a recursos y derechos.

En este escenario, la incorporación del modelo de calidad con equidad representa una herramienta concreta para que los organismos agropecuarios -como INASE- transformen sus prácticas y contribuyan a reducir esas brechas desde su gestión interna.

Un compromiso de Estado con la equidad

Este reconocimiento refuerza el compromiso del sector agropecuario con una visión de desarrollo sostenible e inclusiva.

Como expresa la Política de Género Agro, “construir un agro y un medio rural elegible por todas las personas” requiere del esfuerzo conjunto de las instituciones públicas, la sociedad civil y los organismos internacionales.

El trabajo de organizaciones como el Inase, resulta clave para promover la equidad dentro de la propia institucionalidad y servir de referencia para todo el sector agropecuario.

WhatsApp Image 2025-10-08 at 19.14.03

Semillas Equidad de género INASE LATU Inmujeres

