Empezar un liceo hoy: el verdadero desafío no es abrir aulas, es convocar a los adolescentes

Abrir un liceo es, en apariencia, un hecho concreto: nuevas aulas, un equipo docente, un cronograma de materias y un listado de inscripciones. Sin embargo, en el actual escenario global, dar este paso implica una pregunta que trasciende la gestión edilicia. En un mundo donde las instituciones educativas han dejado de ser el único espacio de acceso al conocimiento y donde la atención adolescente es el bien más disputado, el verdadero desafío no es abrir puertas, sino lograr que los jóvenes quieran cruzarlas. Bajo esta premisa, North Schools —integrante de la Red Educativa Itínere— proyecta la apertura de su nivel Secundario para 2027 en Ciudad de la Costa. No se trata simplemente de una ampliación de su oferta, sino de una respuesta institucional a una crisis de sentido que atraviesa la educación media en toda la región: ¿Cómo se construye una propuesta que logre convocar a los adolescentes en un contexto donde la escuela parece, muchas veces, haber quedado desconectada de su realidad? Durante décadas, la secundaria se organizó como una extensión inercial de la primaria: más materias, más carga horaria y una estructura de evaluación más rígida. Ese modelo hoy encuentra límites evidentes. El problema que enfrentan las instituciones no es cuánto contenido se enseña, sino si existen las condiciones para que ese aprendizaje sea significativo.

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No se puede "ganar" la atención de un adolescente compitiendo contra el ecosistema de estímulos digitales. Las redes sociales y las plataformas no solo ocupan tiempo; han reconfigurado la forma en que los jóvenes se vinculan, se interesan y sostienen la atención. Pretender que la escuela funcione ignorando esta mutación cognitiva es, en el mejor de los casos, ingenuo. El desafío, entonces, no es competir con el afuera, sino construir experiencias que tengan un sentido propio, que interpelen y que conviertan el aprendizaje en una posibilidad vital. Para que la innovación no sea un eslogan, el proyecto se asienta sobre pilares que buscan la integralidad. El modelo pedagógico propuesto, centrado en el estudiante como protagonista de su propio proceso. Esto se traduce en el uso del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y problemas reales, donde el conocimiento deja de estar fragmentado en compartimentos estancos para aplicarse a la resolución de desafíos del entorno. En este contexto, la tecnología y la Inteligencia Artificial (IA) dejan de ser herramientas accesorias para convertirse en parte integral de la vida intelectual cotidiana. Los estudiantes aprenden a interactuar con sistemas digitales de manera ética y estratégica, desarrollando habilidades clave para el presente y el futuro. Estos principios buscan consolidar un ecosistema de innovación, donde la cultura maker se potencia a través de la Inteligencia Artificial y se orienta por criterios de sustentabilidad.

Uno de los puntos más críticos de la vida escolar es la transición de 6º a 7º de la Educación Básica Integrada. Es allí donde muchos estudiantes comienzan a desconectarse, a veces de manera silenciosa: siguen asistiendo y aprueban, pero dejan de estar involucrados. Otras veces, directamente, abandonan. Frente a eso, abrir un liceo no debería ser solo ampliar la oferta educativa. Debería ser una oportunidad para repensar qué tipo de experiencia estamos proponiendo. ¿Cómo se conquista hoy la atención de un adolescente? No con más estímulos, sino con mejores preguntas. No con más control, sino con mayor sentido. No con estructuras rígidas, sino con propuestas que reconozcan que aprender también implica moverse, probar, equivocarse, elegir y construir con otros. Esta precisión es conceptual y de principios: no se puede construir educación sólida sin un vínculo genuino. Por eso, el bienestar emocional y empatizar con el entorno no es un "extra" del currículo, sino la condición necesaria para el aprendizaje. La educación no termina en el aula; se vuelca hacia la comunidad, buscando que los adolescentes comprendan que su conocimiento tiene la potencia de transformar el entorno social y ambiental.