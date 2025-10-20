Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 20 de octubre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este lunes 20 de octubre un día mayoritariamente despejado y con temperaturas templadas, aunque con vientos del noreste que podrían alcanzar los 50 km/h en todo el país.
Montevideo y área metropolitana
La capital tendrá una mínima de 9 °C y una máxima de 23 °C. Durante la mañana se espera un cielo claro y algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad, mientras que en la tarde y noche el panorama se mantendrá estable y sin lluvias.
El viento del noreste soplará entre 20 y 40 km/h, con rachas que pueden llegar a los 50 km/h, especialmente en zonas abiertas y costeras.
Este del país
En los departamentos del Este, como Maldonado, Rocha y Treinta y Tres, el día comenzará con neblinas y bancos de niebla matinales, que se disiparán con el avance de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre 4 °C y 23 °C, con un cielo claro y algo nuboso durante todo el día.
El viento será del noreste entre 10 y 30 km/h, con rachas de 40 a 50 km/h, intensificándose hacia la tarde.
Oeste y litoral
El Oeste del país tendrá las temperaturas más elevadas de la jornada, con mínimas de 8 °C y máximas que llegarán a 26 °C. Se prevé un cielo claro y algo nuboso tanto en la mañana como en la tarde, sin precipitaciones.
Los vientos del noreste soplarán entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h, principalmente en zonas costeras del litoral.
Norte del territorio
En el Norte, el pronóstico es similar: mínimas de 8 °C y máximas de 26 °C, con cielos mayormente despejados y vientos moderados a fuertes del noreste, que podrían alcanzar los 50 km/h en algunos sectores.
La jornada se mantendrá estable y sin lluvias, consolidando un inicio de semana con buen tiempo en todo el país.