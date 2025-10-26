Nacional está pronto para jugar este domingo desde la hora 18.30 contra Wanderers en el Parque Viera y jugará por la fecha 13 del Torneo Clausura en un encuentro crucial, ya que puede conseguir la Tabla Anual y clasificar así a las finales de la Liga AUF Uruguaya.
El Diente López va al banco ante Wanderers y Pablo Peirano tiene el equipo prácticamente definido de Nacional por el Torneo Clausura y tratar de clasificar a las finales de la Liga AUF Uruguaya
Los tricolores buscarán tres puntos decisivos este domingo en el Prado ante un rival que se comprometió con el descenso