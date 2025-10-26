Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

El Diente López va al banco ante Wanderers y Pablo Peirano tiene el equipo prácticamente definido de Nacional por el Torneo Clausura y tratar de clasificar a las finales de la Liga AUF Uruguaya

Los tricolores buscarán tres puntos decisivos este domingo en el Prado ante un rival que se comprometió con el descenso

26 de octubre 2025 - 12:04hs
Maximiliano Gómez

Maximiliano Gómez

Foto: Dante Fernández / FocoUy

Nacional está pronto para jugar este domingo desde la hora 18.30 contra Wanderers en el Parque Viera y jugará por la fecha 13 del Torneo Clausura en un encuentro crucial, ya que puede conseguir la Tabla Anual y clasificar así a las finales de la Liga AUF Uruguaya.

Nacional está pronto para un partidazo

Nacional ya está con todas las pilas para enfrentar a Wanderers este domingo, un rival que en las últimas fechas, debido a las derrotas acumuladas, se complicó también en el descenso.

En ese contexto y según pudo saber Referí este domingo, Nicolás "Diente" López, quien volvió a entrenar diferenciado en la semana por un problema en el nervio ciático, estará en el banco de suplentes ante los bohemios.

Leonardo Fernández celebra su gol
PEÑAROL

¿Se apagó el "10"? La caída de Leonardo Fernández en Peñarol y la urgencia de su resurrección

Ignacio Sosa marcado por Juan Manuel Ramos
PEÑAROL

Peñarol tiene a dos jugadores importantes con cuatro amarillas y en capilla en la recta final del Torneo Clausura

El técnico Pablo Peirano ensayó con estos 11 titulares: Luis Mejía; Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero; Luciano Boggio, Lucas Rodríguez; Villalba, Lodeiro, Rómulo Otero y Maximiliano Gómez.

Temas:

Nacional Wanderers Pablo Peirano Diente López Parque Viera Torneo Clausura

Seguí leyendo

Las más leídas

Cerro le ganó a Peñarol 2-0 en el Tróccoli
MIRÁ LAS TABLAS

Así están las tablas del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras la derrota de Peñarol con Cerro: Nacional ganará la Tabla Anual si gana este domingo

Federico Valverde marcado por Ronald Araujo
ESPAÑA

¿A qué hora juegan este domingo Real Madrid vs Barcelona, el clásico con Federico Valverde ante Ronald Araujo por LaLiga de España, y dónde verlo?

Así se veía la tribuna visitante del Tróccoli antes del Cerro vs Peñarol
MIRÁ EL VIDEO

Un dirigente de Peñarol criticó el estado de la tribuna visitante del Estadio Tróccoli antes del partido con Cerro y le dedicó un mensaje a Nacho Alonso

Maximiliano Olivera, capitán de Peñarol
PEÑAROL

Maximiliano Olivera salió lesionado en la derrota de Peñarol con Cerro y le generó un nuevo problema a Diego Aguirre para armar la defensa

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos