El Diente López va al banco ante Wanderers y Pablo Peirano tiene el equipo prácticamente definido de Nacional por el Torneo Clausura y tratar de clasificar a las finales de la Liga AUF Uruguaya

Maximiliano Gómez Foto: Dante Fernández / FocoUy

Nacional está pronto para jugar este domingo desde la hora 18.30 contra Wanderers en el Parque Viera y jugará por la fecha 13 del Torneo Clausura en un encuentro crucial, ya que puede conseguir la Tabla Anual y clasificar así a las finales de la Liga AUF Uruguaya.

Los tricolores pretenden aprovechar la oportunidad que les dio su archirrival, Peñarol, que perdió 2-0 este sábado contra Cerro en el Estadio Luis Tróccoli.

Nacional está pronto para un partidazo Nacional ya está con todas las pilas para enfrentar a Wanderers este domingo, un rival que en las últimas fechas, debido a las derrotas acumuladas, se complicó también en el descenso.

En ese contexto y según pudo saber Referí este domingo, Nicolás "Diente" López, quien volvió a entrenar diferenciado en la semana por un problema en el nervio ciático, estará en el banco de suplentes ante los bohemios.

El técnico Pablo Peirano ensayó con estos 11 titulares: Luis Mejía; Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero; Luciano Boggio, Lucas Rodríguez; Villalba, Lodeiro, Rómulo Otero y Maximiliano Gómez.