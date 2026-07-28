Mirá cómo es por dentro la renovada Casa Central de DIVINO en Avenida Italia

DIVINO reinauguró oficialmente su Casa Central sobre Avenida Italia luego de un proceso de remodelación que buscó actualizar uno de los locales más representativos de la empresa y adaptarlo a las nuevas formas de consumo. La renovación abarca cerca de 7.000 metros cuadrados y propone una experiencia integral para quienes buscan equipar o renovar su hogar.

La nueva imagen exterior marca el cierre de un proceso de transformación que la compañía venía desarrollando desde hace tiempo en el interior del local. El objetivo fue crear un recorrido más intuitivo, con ambientes inspiracionales y una exhibición que permita a los clientes visualizar cómo los distintos productos pueden integrarse en los espacios de una vivienda.

"Estamos felices de poner la frutilla de la torta a un trabajo que veníamos realizando a nivel interno del local. Hoy inauguramos oficialmente la fachada de un lugar emblemático de Avenida Italia, que todos conocemos, y logramos alinear esa experiencia de marca tanto por dentro como por fuera", señaló Victoria Dutra , gerenta de Marketing de DIVINO.

Según explicó, la intención es que quienes visiten el local encuentren un espacio más cercano y pensado para inspirar. "Hoy podemos decir que, pises donde pises dentro de Casa Central, vas a vivir una experiencia mucho más cercana y de inspiración , que es lo que venimos buscando con la marca", agregó.

Un recorrido pensado para vivir el hogar

La remodelación responde a una estrategia que busca transformar el rol de la tienda física. En un contexto en el que gran parte del proceso de compra comienza en internet, la marca apuesta por convertir el local en un espacio donde los clientes puedan conocer materiales, probar productos, comparar opciones y proyectar cómo se verán en sus hogares.

En lugar de organizar la exhibición únicamente por categorías, la empresa desarrolló ambientes completos que integran muebles, decoración, iluminación, textiles y accesorios, con el propósito de facilitar la visualización de diferentes estilos y soluciones para cada espacio de la casa.

Uno de los sectores que recibió una renovación integral fue el área de colchones, que incorpora una ambientación especialmente diseñada para transmitir confort y bienestar mediante nuevos materiales e iluminación.

Más que una tienda

Además de la propuesta comercial, la Casa Central incorpora espacios pensados para extender la permanencia de los visitantes. Entre ellos se encuentran una cafetería, áreas destinadas a niños y sectores orientados al bienestar y la actividad física.

"Hoy podemos decir que es el paseo del hogar más grande de Uruguay. Tenemos más de 15 rubros para el hogar y buscamos que la gente venga, recorra el local con tranquilidad y disfrute de una experiencia diferente", afirmó Dutra.

La gerenta de marketing destacó que los clientes ya comenzaron a responder positivamente a la transformación. "El consumidor es cada vez más exigente y ha percibido este cambio que viene realizando DIVINO. Vemos que las personas permanecen más tiempo en la tienda, prueban los productos y valoran poder combinar la experiencia presencial con todo lo que ofrece nuestra plataforma digital", comentó.

Beneficios para clientes frecuentes

Durante la reinauguración, la compañía también destacó los beneficios de Divino Full, su programa de fidelización, que permite acumular puntos con cada compra y acceder a promociones exclusivas.

"Es muy fácil sumarse. Los clientes pueden registrarse tanto en la tienda como a través de la web y empiezan inmediatamente a acceder a beneficios, no solo acumulando puntos para canjear por productos, sino también con descuentos especiales", explicó Dutra.

Actualmente, quienes forman parte del programa pueden acceder a promociones como descuentos del 15% en toda la tienda y del 20% en colchones.

Una marca con más de nueve décadas de historia

Con más de 90 años de trayectoria, DIVINO continúa ampliando su propuesta comercial y fortaleciendo su presencia en distintos puntos del país, incluyendo su local de Punta del Este.

"Venimos teniendo un muy buen año, acompañando los principales momentos comerciales y ampliando constantemente nuestra propuesta. Invitamos a todos a acercarse a Casa Central, recorrer el local y encontrar ideas para transformar sus casas en hogares, que es a lo que nos dedicamos desde hace más de 90 años", concluyó Dutra.