Nicolás López, el uruguayo de 24 años que fue reconocido como líder emergente de innovación en Silicon Valley

Entre jóvenes líderes de Apple, Salesforce, Adobe y Disney Streaming, un nombre llama la atención. El uruguayo Nicolás López, cofundador de Horizon AI, dijo presente en el listado de los 40 latinos menores de 40 años ( Latinos 40 Under 40) de la publicación Negocios Now en Silicon Valley.

En un encuentro realizado en San José, California, López —de 24 años— obtuvo la distinción como Líder Emergente en Innovación de IA Empresarial y, también, fue destacado como la Estrella Ascendente del grupo.

“Me resulta extraño escribir esto”, reconoció el emprendedor días después en su cuenta de LinkedIn al repasar la premiación celebrada el 15 de mayo.

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“Crecí en Maldonado, Uruguay. Una ciudad pequeña en un país pequeño. Llegar desde allí a una sala en Silicon Valley llena de líderes latinos que construyen empresas, fondos, comunidades y carreras aquí nunca fue el camino obvio ”, dijo el cofundador y CPO (jefe de Producto de Horizon AI).

“La sala estaba llena de personas que dejaron sus hogares, comenzaron de cero en otro lugar y siguieron construyendo. Personas que llevaron consigo sus países, familias, acentos e historias a espacios que no necesariamente fueron creados para ellos. Ser incluido en ese grupo significa mucho”.

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López destacó que pudo ocupar ese lugar gracias a sus cofundadores, Nicolás Scopesi y Miguel Langone, al equipo de Horizon AI, a su familia “y muchísimas personas en Uruguay que creyeron en nosotros cuando aún teníamos muy pocos datos”.

“Agradezco el reconocimiento pero, sobre todo, agradezco el recordatorio: esto es solo el comienzo”. “Por Horizon, por los latinos que desarrollan proyectos en Silicon Valley y por todo lo que aún puede surgir de esta parte del mundo”.

“Look to the Horizon”, cerró el empresario aludiendo al futuro y también a su startup.

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Horizon AI: la startup uruguaya que crece desde Silicon Valley

Los uruguayos Nicolás López, Nicolás Scopesi y Miguel Langone crearon Horizon AI como un aliado para las empresas. En un mundo donde la única constante es el cambio, la capacidad de detectar en qué aspectos el negocio puede crecer con tecnología es fundamental y es esa la carrera que juega Horizon.

A comienzos de este año la firma de inteligencia artificial captó US$ 3.5 millones de capital que actualmente utiliza para acelerar su expansión, potenciar el despliegue en empresas del sector financiero y su capacidad de integración con más procesos operativos.

Según datos que presentaron en 2026, sus modelos de IA realizaron más de 12.000 entrevistas a empleados en múltiples mercados, logrando más de 5.000 oportunidades de mejora, muchas con retornos estimados superiores a los US$ 100.000 por iniciativa.

La compañía multiplicó por seis su revenue en 2025, trabajando con organizaciones Fortune 100 en banca, seguros y servicios financieros en América Latina y Estados Unidos.

Además, fue la única empresa uruguaya seleccionada por el AWS Generative AI Accelerator (entre miles de startups a nivel global), la primera uruguaya elegida por Platanus Ventures, y Microsoft la reconoció como una de las startups de IA más relevantes de la región.