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Tras la tragedia en Brasil, la impactante demostración de un uruguayo para explicar por qué un salto de bungee puede ser seguro.

Para demostrarlo, el uruguayo realiza una prueba poco habitual: antes de lanzarse, daña la cuerda principal con un machete

16 de junio de 2026 12:00 hs
bungee

Se trata de Sebastián Paguas, fundador de BungeeUy, empresa que desde 2020 realiza saltos de 30 metros de altura en el Cerro San Antonio de Piriápolis.

La tragedia que se volvió viral

El accidente ocurrió el pasado fin de semana en Brasil y se transformó rápidamente en noticia mundial. Según trascendió, los responsables de la actividad lanzaron a una joven desde una plataforma de unos 40 metros de altura sin haberle colocado la cuerda de seguridad, lo que provocó que cayera al vacío y muriera en el lugar.

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Las imágenes del episodio circularon ampliamente en redes sociales y generaron preocupación sobre las condiciones de seguridad en este tipo de experiencias.

A raíz de esa situación, Paguas volvió a compartir un video para explicar cómo funcionan los mecanismos de protección que utiliza su empresa. En la grabación muestra primero la cuerda principal empleada para los saltos y luego explica que el arnés incorpora una segunda línea de seguridad independiente, diseñada para soportar hasta dos toneladas de carga.

Embed - La pregunta que más nos hacen… ¿Qué creías que pasaba? No intenten esto en casa, ya lo comprobamos por ustedes #bungee #uruguay #viral #epic #adrenalina
@bungee.uy

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Para demostrarlo, realiza una prueba poco habitual: antes de lanzarse, daña parcialmente la cuerda principal con un machete.

Una vez suspendido en el aire, termina de cortar completamente la soga principal y queda sostenido únicamente por el sistema de respaldo, sin sufrir ningún inconveniente.

La demostración busca transmitir que, cuando se cumplen los protocolos establecidos, la actividad cuenta con múltiples niveles de seguridad.

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