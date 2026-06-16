Tras la tragedia en Brasil, la impactante demostración de un uruguayo para explicar por qué un salto de bungee puede ser seguro.

La muerte de una joven de 21 años durante una jornada de bungee jumping en Brasil generó conmoción internacional y volvió a poner el foco sobre las medidas de seguridad en este tipo de actividades extremas. En ese contexto, un uruguayo decidió mostrar públicamente cómo funcionan los sistemas de respaldo que se utilizan en los saltos organizados en Uruguay.

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Se trata de Sebastián Paguas , fundador de BungeeUy , empresa que desde 2020 realiza saltos de 30 metros de altura en el Cerro San Antonio de Piriápolis .

El accidente ocurrió el pasado fin de semana en Brasil y se transformó rápidamente en noticia mundial. Según trascendió, los responsables de la actividad lanzaron a una joven desde una plataforma de unos 40 metros de altura sin haberle colocado la cuerda de seguridad , lo que provocó que cayera al vacío y muriera en el lugar.

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Las imágenes del episodio circularon ampliamente en redes sociales y generaron preocupación sobre las condiciones de seguridad en este tipo de experiencias.

A raíz de esa situación, Paguas volvió a compartir un video para explicar cómo funcionan los mecanismos de protección que utiliza su empresa. En la grabación muestra primero la cuerda principal empleada para los saltos y luego explica que el arnés incorpora una segunda línea de seguridad independiente, diseñada para soportar hasta dos toneladas de carga.

Para demostrarlo, realiza una prueba poco habitual: antes de lanzarse, daña parcialmente la cuerda principal con un machete.

Una vez suspendido en el aire, termina de cortar completamente la soga principal y queda sostenido únicamente por el sistema de respaldo, sin sufrir ningún inconveniente.

La demostración busca transmitir que, cuando se cumplen los protocolos establecidos, la actividad cuenta con múltiples niveles de seguridad.