Con impronta uruguaya, Nestlé innova con nuevos lanzamientos en una categoría histórica

En un escenario regional marcado por consumidores más selectivos, la categoría de achocolatados suma nuevas propuestas con foco en ampliar las ocasiones de consumo en el hogar.

La renovación combina sabores asociados a la identidad local, formatos prácticos y alternativas pensadas para momentos cotidianos como el desayuno, la merienda o una pausa durante el día.

Los dos lanzamientos desarrollados y producidos en Uruguay apuntan a dar un nuevo impulso en una categoría tradicional del hogar, con foco en practicidad, porciones individuales y sabores asociados a la identidad local. Se trata de la versión “a la taza” de Copacabana y una edición del clásico Vascolet con sabor dulce de leche.

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Esta iniciativa se da en un contexto de consumo más intencional en América Latina. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la región crecería 2,2% en 2026, en un escenario condicionado, entre otros factores, por un menor dinamismo del consumo privado.

En paralelo, el informe The Future 100 Latam 2026, de VML Intelligence, identifica en América Latina una convivencia entre presión económica y búsqueda de pequeños momentos de disfrute. Bajo la tendencia denominada Treatonomics, señala que 33% de la Generación Z en la región afirma estar gastando más en sí misma y 23% destina más dinero a “pequeñas indulgencias” cotidianas. En ese escenario, la innovación en categorías tradicionales incluye nuevos formatos y experiencias de consumo pensadas para la vida diaria.

Por otra parte, el mismo reporte señala el regreso de la herencia como parte de un cambio más amplio en las preferencias de los consumidores, en el que sabores y relatos asociados a la memoria cultural vuelven a ocupar un lugar relevante en las decisiones de compra.

En Uruguay, dicha tendencia se expresa en propuestas que combinan cacao con sabores de fuerte arraigo local, como el dulce de leche, y en alternativas de chocolate caliente en polvo con mayor cuerpo y textura más espesa.

También aparece con más fuerza el formato porcionado individual, pensado para facilitar la preparación, ordenar el consumo y ofrecer una experiencia más consistente en el hogar.

“El consumidor está siendo más selectivo, pero eso no significa que deje de buscar disfrute. Lo que vemos es una mayor valoración de propuestas simples, cercanas y con sentido dentro de la rutina. Con estos lanzamientos buscamos innovar en categorías históricas, combinando practicidad, sabor y marcas con un fuerte vínculo con los hogares uruguayos”, señaló Giselle Peñaloza, CMM Confectionery & CMB de Nestlé Uruguay.

Estas nuevas propuestas se inscriben en la estrategia local de la compañía, en el marco de los 50 años de Nestlé en Uruguay. La apuesta apunta a acompañar nuevos hábitos en el hogar, en los que el valor percibido, la facilidad de preparación y la cercanía cultural ganan peso en la decisión de compra.