La abogada venezolana que apostó por el negocio de los macarons en Uruguay, es furor en ferias gastronómicas y ya sueña con su primer local

Cada vez que la emprendedora Yoselin Córdova participa en una feria gastronómica, como la Expo Pastelería o Degusto, sabe que le esperan jornadas intensas. Durante la semana previa prepara ella misma más de 3.000 macarons , un tradicional producto de la repostería francesa elaborado a base de harina de almendras y cuya preparación requiere una técnica precisa y compleja.

Cuando llega el momento del evento, instala el stand de su marca, Kokkosweet, que decora con referencias a Francia, una Torre Eiffel y macarons gigantes. La fila frente al puesto rara vez desaparece, los clientes quieren elegir entre los 26 sabores disponibles y, muchas veces, compiten por llevarse las últimas unidades.

Pero esto no siempre fue así, si hace 12 años, cuando visitó Francia y tuvo su primer contacto con la pastelería de ese país, alguien le hubiera dicho que terminaría construyendo un negocio alrededor de los macarons, probablemente no lo habría creído.

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Córdova es venezolana, abogada de profesión con un posgrado en Derecho Procesal Civil y también violinista. Sin embargo, hace ocho años tomó la decisión de migrar a Uruguay junto a su familia, con el objetivo de darle a su hija, también violinista, mejores oportunidades por la coyuntura que vivía su país.

Y aunque su idea inicial era revalidar su título de abogada, la llegada de la pandemia y las clases virtuales la llevaron a empezar su formación como pastelera profesional. En ese entonces comenzó a elaborar frutillas con chocolate y otros productos, pero a medida que avanzaba con el curso detectó una oportunidad.

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“Me fui dando cuenta que habían productos que no estaban en el mercado, y uno de ellos eran los macarons”, sostuvo, a la vez que mencionó que si bien algunos colegas utilizaban el producto para decorar tortas y postres, todavía no llegaban masivamente al consumidor final. Así, luego de varios intentos que estuvieron lejos del resultado esperado, y después de kilos de harina desperdiciados, su gusto por las cosas díficiles la llevó a dominar esta elaboración reconocida por su complejidad técnica y decidió salir al mercado en 2023.

La respuesta la sorprendió y, según contó, el interés viene creciendo de forma sostenida, al punto de que en los últimos meses tuvo que dejar su trabajo fijo para dedicar más tiempo al emprendimiento y sumó la ayuda de su hija y de su cuñada en las ventas.

Actualmente, la comercialización de los productos se da principalmente a través de ferias gastronómicas, Instagram y encargos directos. La propuesta consta de cajas de cuatro, ocho y 10 unidades con precios que van desde los $350 a los $980. Entre los sabores, que pasaron de dos en sus inicios a 26 en la actualidad, los más demandados son los frutales en adultos, y los de oreo, Nutella y Ferrero Rocher en los más chicos. A su vez, hay otros que marcan tendencia, como el de mango y ananá, el de pistacho y el de maracuyá. Para los próximos meses la emprendedora también planea incorporar nuevas variedades, entre ellas una combinación de dulce de leche y coco.

Además, una red de pasteleras utiliza sus macarons para decorar tortas y postres, y empresas empiezan a recurrir a sus productos para eventos corporativos o regalos empresariales.

Pero el crecimiento del negocio también la ha llevado a pensar en su próximo paso: abrir su primer local físico. Según adelantó la fundadora de Kokkosweet, el plan es esperar unos dos o tres meses y empezar a buscar un lugar, con Pocitos o Punta Carretas como algunas de las posibles zonas.

Mientras tanto, Córdova también explora nuevas oportunidades comerciales. Por ejemplo, recientemente participó en un evento privado realizado en la Alianza Francesa en conjunto con la Embajada de Francia, donde fue contratada para ofrecer degustaciones. La experiencia le permitió acercarse al público francés residente en Uruguay, pero además abrió la puerta a una nueva línea de negocio vinculada a degustaciones en eventos privados.

“Jamás pensé llegar a este punto con la marca, que iba a ser pastelera o iba a abarcar un producto que es tan difícil de realizar. Pero me gusta lo que hago y creo que eso es lo más importante”, cerró la emprendedora.