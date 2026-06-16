Desbarataron a una banda que planeaba robar dos bancos en Argentina: cuál era el rol clave del experto uruguayo

Un ciudadano uruguayo señalado como experto en la construcción de túneles formaba parte de la banda que planeaba concretar dos millonarios robos contra sucursales del Banco Nación y del Banco Provincia de Buenos Aires durante el fin de semana largo del 15 de junio , según surge de una investigación de la Policía Bonaerense y la Policía Federal Argentina.

La organización fue desarticulada antes de ejecutar los golpes y terminó con 12 personas detenidas , además de la incautación de armas, vehículos, herramientas de demolición y equipos de comunicación.

De acuerdo con la investigación, divulgada por el medio argentino Clarín, la banda tenía como objetivo acceder a las bóvedas, cajas de seguridad, dólares y lingotes de oro almacenados en las sucursales bancarias ubicadas en Morón y Baradero .

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Entre los integrantes de la organización aparecía un hombre conocido como "El Uruguayo" , identificado por medios argentinos como Ricardo Pedraja , de unos 60 años, señalado como el principal especialista en la construcción de túneles y perforaciones.

Según la investigación, era el encargado de diseñar técnicamente los accesos subterráneos que permitirían llegar a las bóvedas de los bancos sin ser detectados. Los investigadores sostienen que residía en la localidad bonaerense de Ezpeleta y que ya contaba con antecedentes por robos similares.

Pedraja es considerado por las autoridades como un "especialista" en la modalidad boquetera y posee un extenso prontuario vinculado a este tipo de delitos. Según recoge una crónica de La Nación, fue una pieza clave de la banda que desvalijó la sucursal Mercado Modelo del Banco Pan de Azúcar el 31 de diciembre de 1992.

Por ese caso fue recluido en la cárcel de Santiago Vázquez, pero logró fugarse en 1996. Meses después volvió a ser buscado por la Policía argentina, que lo señaló como uno de los presuntos integrantes de una organización que protagonizó un millonario atraco al Banco de Crédito Argentino, en Buenos Aires.

Años más tarde, en 2016, volvió a aparecer en las crónicas policiales uruguayas luego de ser identificado como uno de los responsables de construir un túnel para intentar acceder a la sucursal Colón del Banco República, en Montevideo. De acuerdo con una investigación de El País, hasta ese momento había sido indagado por 16 copamientos, hurtos y rapiñas, el último de ellos cometido en 2002.

En el caso del Banco Provincia de Baradero, el plan consistía en iniciar las perforaciones desde una vivienda lindera a la sucursal bancaria de la calle Laprida, cuyo patio trasero limitaba con el sector de las bóvedas.

Un plan monitoreado durante semanas

La investigación por los intentos de robo a las sucursales de los bancos Nación y Provincia comenzó el 19 de mayo de 2026, a partir de una denuncia anónima recibida por correo electrónico.

Según los investigadores, la banda había realizado tareas de inteligencia durante el fin de semana largo del 25 de mayo, lo que motivó que comenzara a ser vigilada por las fuerzas de seguridad. Sin embargo, posteriormente se determinó que aquella maniobra había sido apenas un ensayo y que el golpe definitivo estaba previsto para el fin de semana largo del 15 de junio.

Con esa información, los investigadores instalaron un domo de vigilancia a pocos metros de la sucursal bancaria de Baradero y siguieron durante semanas cada uno de los movimientos de los sospechosos.

Finalmente, durante la madrugada del domingo, cuando la organización presuntamente se disponía a iniciar el robo, efectivos de la Superintendencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado y del Grupo Halcón desplegaron el operativo que terminó con la detención de los 12 integrantes de la banda, frustrando lo que los investigadores consideraban un doble golpe millonario contra entidades bancarias argentinas.

Un expolicía y un hacker

La investigación señala como presunto líder de la organización a Carlos Daniel Maidana, un exintegrante de la Policía Federal Argentina que fue expulsado de la fuerza en 1995 y que cuenta con antecedentes por secuestros extorsivos.

Maidana también adquirió notoriedad pública al convertirse en testigo arrepentido en la causa conocida como "Leones Blancos", vinculada al robo de cargamentos de cocaína.

La banda contaba además con un especialista informático contratado para vulnerar los sistemas de seguridad de las sucursales.

Según la acusación, el denominado "hacker" realizó pruebas para neutralizar las alarmas antisísmicas y los sistemas de comunicación de los bancos, con el objetivo de evitar que los trabajos de perforación fueran detectados.

Cómo cayó la banda

La investigación comenzó a partir de una denuncia anónima enviada a la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía Bonaerense.

A partir de allí, la Justicia Federal autorizó tareas de vigilancia que incluyeron seguimientos, monitoreo de cámaras de seguridad, controles de Telepase y utilización de drones.

Los investigadores concluyeron que la banda planeaba ejecutar los robos durante el último fin de semana largo en Argentina.

Sin embargo, antes de que pudiera concretar los golpes, las fuerzas de seguridad realizaron una serie de allanamientos que culminaron con la detención de los sospechosos.

Durante los procedimientos fueron incautados tres vehículos utilizados por la organización, herramientas para perforación, pasamontañas, celulares, dinero en efectivo, dos armas de fuego calibre 9 milímetros, municiones y equipos de comunicación.

Ahora la Justicia argentina busca determinar el grado de participación de cada uno de los integrantes de la organización y si existieron colaboradores dentro de las entidades bancarias que aportaron información para planificar los robos.