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Día del Padre 2026 en Uruguay: cómo estará el tiempo este domingo 12 de julio, según meteorólogos e Inumet

El Día del Padre es una celebración internacional que tiene su origen en Estados Unidos y está asociada a Sonora Smart Dodd

8 de julio de 2026 13:30 hs
Día del Padre en Uruguay

Día del Padre en Uruguay

Pexels

Esta celebración tiene su origen moderno en Estados Unidos y está asociada a Sonora Smart Dodd, una mujer que propuso la creación de una jornada especial para homenajear a los padres.

La iniciativa surgió en 1909 en la ciudad de Spokane, en el estado de Washington. Décadas más tarde, en 1966, la fecha fue reconocida oficialmente en Estados Unidos y, en 1972, se convirtió en una celebración nacional.

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Con el paso de los años, el Día del Padre comenzó a extenderse a distintos países del mundo, entre ellos Uruguay. En algunos casos se mantuvo la tradición estadounidense de celebrarlo en junio, mientras que otros adoptaron fechas propias.

En el marco de esta fecha, el meteorólogo Mario Bidegain adelantó su pronóstico a El Observador y señaló que en las horas previas habrá "lluvias", principalmente el sábado.

Para el domingo, sin embargo, el experto prevé una jornada soleada y sin precipitaciones, aunque advirtió que habrá un "descenso" de las temperaturas con máximas de alrededor de 12 °C.

En una estimación similar, el meteorólogo Nubel Cisneros sostuvo que el domingo estará libre de lluvias, pero con "frío".

"Hay probabilidad de alguna llovizna, pero solamente lo que es en la noche del día sábado", avisó el especialista a El Observador.

"El Día del Padre, libre lluvia. La temperatura máxima será de entre 10 y 12 °C en la capital y de 14 °C en el resto del país; por lo tanto, vuelven a bajar las temperaturas ese día", agregó.

Para el domingo, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció mínimas que rondarán los 3 a 7 °C y máximas de entre 12 y 15 °C. Para esa jornada prevén una probabilidad "nula" de lluvias.

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