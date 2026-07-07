El cambio climático también altera el veranillo de San Juan: qué pasará este año, según meteorólogos

A finales de cada junio se espera en Uruguay el ya conocido veranillo de San Juan . Sin embargo, y según señalaron meteorólogos consultados por El Observador, este año el fenómeno " falta a la cita" y no se registrarán las temperaturas "anormales" para la estación .

Tradicionalmente asociado a algunos días de temperaturas más agradables hacia fines de junio, este año no llegará .

"No viene. Lo más parecido que vamos a tener al veranillo de San Juan van a ser estos tres días próximos, es decir, miércoles, jueves y viernes , donde las temperaturas van a ascender y vamos a tener un alivio en cuanto a este frío intenso", señaló el meteorólogo Nubel Cisneros en diálogo con El Observador.

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"Sin embargo, este suceso no tiene las características del veranillo de San Juan; no va a ser tan caluroso. Este año faltó a la cita ", añadió el experto.

Según Cisneros, esto es producto del "cambio climático" que viene afectando a Uruguay y a todo el mundo, que provoca un "cambio en los patrones climatológicos" normales.

"Por lo tanto, este tipo de fenómenos eran constantes y necesarios, comienzan a no comportarse como tal y empiezan a no estar presentes", explicó.

Además, señaló que dicha modificación en el clima se denota en jornadas "más ventosas" en el invierno y el verano.

El meteorólogo Mario Bidegain, en tanto, coincidió con su colega y aseguró a El Observador que este año no llegará el veranillo de San Juan y que lo más "parecido" se registrará en estos próximos días, con temperaturas del entorno de los 15 °C a los 18 °C.

"Este año no llegó; hemos tenido días mucho más fríos de lo normal. En el corazón del invierno tuvimos mucho viento de componente sur y eso hizo que las temperaturas incluso cayeran por debajo de los valores normales, de referencia", mencionó.

Tras esto, señaló que recién en la "segunda quincena" de julio se podría registrar un "paulatino repunte" de las temperaturas. "Vamos a pasar de máximas de 10, 11 °C a 15 °C", dijo.