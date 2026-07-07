Estrategia clave en la lucha público-privada contra la garrapata: sumarle conocimientos a los productores

La participación de técnicos de la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en las reuniones anuales de pastoreadores, organizadas por UPM , para brindar información relacionada con el Plan Nacional de Garrapata , fue evaluada como una instancia relevante desde esa compañía agroindustrial.

"En UPM creemos que la mejor estrategia sanitaria comienza con el conocimiento . Por eso facilitamos e impulsamos espacios de capacitación junto al MGAP y el SNIG -Sistema Nacional de Información Ganadera- para fortalecer las capacidades de productores y encargados de los pastoreos en el control estratégico de la garrapata", valoró Marcelo Ginella, gerente de Agronegocios de UPM , tras la consulta de El Observador.

Añadió que "la participación de productores de nuestra red en las jornadas realizadas junto al MGAP y el SNIG refleja el valor de la colaboración entre el sector público y el privado para afrontar desafíos sanitarios que impactan en toda la cadena productiva".

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Promover el uso responsable de garrapaticidas, prevenir residuos en carne y reforzar las buenas prácticas sanitarias contribuye a preservar la calidad y la confianza que distinguen a la producción ganadera uruguaya Promover el uso responsable de garrapaticidas, prevenir residuos en carne y reforzar las buenas prácticas sanitarias contribuye a preservar la calidad y la confianza que distinguen a la producción ganadera uruguaya

Ginella señaló, también, que "las reuniones de pastoreadores realizadas por UPM en distintos puntos del país permitieron acercar información técnica y herramientas prácticas a productores, fortaleciendo la prevención y la gestión sanitaria a nivel predial".

Jornadas sobre garrapata en todo el país

Desde el MGAP se destacó que mientras productores intercambiaban experiencias sobre el uso responsable de garrapaticidas en distintos puntos del país, técnicos del ministerio recorrían establecimientos, compartían herramientas para prevenir residuos en carne y capacitaban a veterinarios en la elaboración de planes de saneamiento.

Las actividades se desarrollaron en departamentos y contextos diferentes, pero respondieron a una misma estrategia: fortalecer el Plan Nacional de lucha contra la Garrapata a través de la capacitación y el trabajo en territorio.

Durante junio, la DGSG desplegó una intensa agenda de actividades dirigida a productores, encargados de establecimientos y profesionales de la salud animal.

El objetivo fue fortalecer las capacidades para el control sostenible de la garrapata, promover el uso responsable de los productos veterinarios y reducir el riesgo de residuos en carne, uno de los pilares para preservar la confianza de los mercados y la sanidad de la producción nacional.

Una de las principales líneas de trabajo estuvo dirigida a los productores.

En ese marco, como se adelantó, técnicos de la DGSG participaron en las reuniones anuales de pastoreadores organizadas por UPM, realizadas en Guichón, Quebracho, Soriano, Río Negro, Sarandí del Yí y Santa Clara de Olimar.

Se abordaron aspectos vinculados a las buenas prácticas en el uso de garrapaticidas, los tiempos de espera, la prevención de residuos y la importancia de mantener actualizada la Planilla de Control Sanitario.

Un objetivo es evitar residuos en carnes

La recorrida continuó con nuevas jornadas de capacitación en Salto, Tomás Gomensoro y Artigas, donde se profundizaron los mismos contenidos, promoviendo la incorporación de herramientas prácticas para el manejo sanitario de los establecimientos y reforzando la importancia de la prevención como estrategia para enfrentar la garrapata.

El trabajo de extensión también incluyó una jornada técnica realizada el 16 de junio en el Parque Campanero de Lavalleja bajo el lema "Controlar la garrapata evitando residuos en carne: un compromiso compartido".

Organizada junto al Centro Médico Veterinario de Lavalleja (CMVL) y con la participación de diversas instituciones del sector, la actividad reunió a productores, veterinarios y técnicos para analizar buenas prácticas en la administración de garrapaticidas, los mecanismos de prevención de residuos, el marco legal vigente y las responsabilidades compartidas en la cadena productiva. La propuesta combinó exposiciones técnicas, trabajo en grupos y un conversatorio interinstitucional.

La agenda de junio también contempló la formación de los profesionales que acompañan los procesos sanitarios en los establecimientos. Los días 23 y 24 de junio, la sede del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) Tacuarembó fue escenario del Curso de Acreditación en Planes de Saneamiento–Garrapata, organizado conjuntamente por la DGSG, la Plataforma de Investigación en Salud Animal de INIA y la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República (Udelar).

Durante dos jornadas, veterinarios y técnicos profundizaron en temas como la biología y epidemiología de la garrapata, el control integrado de parásitos, la resistencia a los garrapaticidas, los hemoparásitos, el uso de la hemovacuna y la elaboración de planes de saneamiento.

La capacitación culminó con una instancia práctica en el establecimiento "La Sebiana", donde los participantes trabajaron sobre la correcta aplicación de acaricidas, el manejo de animales centinela y el análisis de casos reales para diseñar estrategias de control adaptadas a las distintas realidades productivas.

Una forma de trabajo

Desde el MGAP se remarcó que más allá de cada actividad, la agenda de junio reflejó una forma de trabajo.

El Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata apuesta a que el conocimiento circule, se adapte a las realidades de cada establecimiento y se transforme en decisiones concretas dentro del predio.

La articulación entre productores, veterinarios, instituciones académicas y organismos públicos busca construir una estrategia sanitaria sostenida en el tiempo, capaz de enfrentar la resistencia a los garrapaticidas, reducir el riesgo de residuos en carne y fortalecer uno de los principales activos de la ganadería uruguaya: la confianza en su condición sanitaria.