Mensaje urgente del MGAP, por varios riesgos exigió no usar un garrapaticida que apareció en Uruguay

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) solicitó a quienes accionan en el sector ganadero bovino de Uruguay que no utilicen el garrapaticida vacuno Fluaziver , considerando que representa un riesgo para la sanidad animal, la salud pública y la inocuidad de los alimentos de origen animal .

El uso de ese producto veterinario está prohibido porque, además, puede ocasionar la presencia de residuos que comprometan la comercialización y la imagen sanitaria del país en los mercados internacionales , se señaló.

En un comunicado emitido por el MGAP, desde la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG) y la División Laboratorios Veterinarios Miguel C. Rubino (Dilave), se advirtió a productores, veterinarios de libre ejercicio, comercios habilitados y público en general que se detectó la comercialización y/o circulación en plaza de Fluaziver, indicado como garrapaticida bovino, cuya etiqueta declara como principios activos Fluazuron 12,5% + Ivermectina 1%.

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El texto del informe del MGAP, firmado por el Dr. Marcelo Rodríguez, director general en la DGSG, establece las siguientes tres recomendaciones:

El MGAP, recientemente, señaló pérdidas por la acción de la garrapata bovina en torno a US$ 95 millones al año, tratándose de una parasitosis que duplica el costo sanitario y afecta la eficiencia reproductiva y la comercialización.

No adquirir, comercializar ni utilizar el producto Fluaziver bajo ninguna presentación. Quienes tengan en su poder unidades de este producto deben abstenerse de emplearlas y ponerlo en conocimiento del Servicio Oficial (MGAP). Ante la detección, ofrecimiento o comercialización de este producto, el medio para comunicarse con el Departamento de Control de Productos Veterinarios, Sección Registro y Fiscalización (Dilave) es el correo electrónico [email protected].

Justicia

La DGSG informó que continuará con las tareas de fiscalización y adoptará las medidas sanitarias y administrativas que correspondan, conforme a la normativa vigente, sin perjuicio de las acciones ante la Justicia que pudieran corresponder.

El MGAP señaló que se trata de "un fraude"

El MGAP señaló que el producto Fluaziver no se encuentra registrado ni habilitado ante la DGSG–Dilave para su elaboración, importación, comercialización o uso en la República Oriental del Uruguay, conforme lo exige el Marco Regulatorio de Productos Veterinarios (Decreto N° 160/997).

De acuerdo con las verificaciones realizadas, la información contenida en su etiqueta respecto de estar registrado en la República Argentina resultaría inexacta, no constándose su habilitación ante la autoridad sanitaria competente de ese país (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria - Senasa), ni la firma registrante en país de origen.

En virtud de lo anterior, la comercialización de este producto configura un fraude, al ofrecerse bajo un registro inexistente e inducir a engaño a productores, veterinarios y comercios.

Al tratarse de un producto no registrado ni fiscalizado por el Servicio Oficial, el MGAP no garantiza su contenido, composición, calidad, seguridad ni eficacia, desconociéndose su verdadero origen y sus condiciones de elaboración.