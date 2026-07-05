Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
8°C
lluvia moderada
Lunes:
Mín 
Máx 

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Tras masa de aire polar, meteorólogos e Inumet anuncian cómo estará el tiempo esta semana en Uruguay

En diálogo con El Observador, el meteorólogo Mario Bidegain anunció que desde el lunes habrá una "mejora" en el estado del tiempo

5 de julio de 2026 18:14 hs
Pronóstico de Inumet y meteorólogos&nbsp;

Pronóstico de Inumet y meteorólogos 

Foto: Leonardo Carreño

En diálogo con El Observador, el meteorólogo Mario Bidegain anunció que desde el lunes habrá una "mejora" en el estado del tiempo tras las precipitaciones de las últimas horas.

Pese a que durante la jornada las máximas serán de 9 °C, el martes subirán a los 13 °C y el miércoles alcanzarán los 15 °C en Montevideo.

Más noticias

Una nueva masa de aire polar refuerza el frío en Uruguay: qué esperar para este jueves, según Metsul

El aire polar dejó nieve, granizo y lluvia helada en Uruguay: qué pasó y qué puede ocurrir en las próximas horas, según Metsul

En un pronóstico similar, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció máximas en el entorno de los 10 °C para el lunes.

Luego, el martes, las temperaturas máximas ascenderían, ubicándose en los 14 °C. De cara al miércoles y jueves, los expertos anunciaron temperaturas de hasta 17 y 15 °C.

Para el resto del país, Inumet pronosticó temperaturas que entre el lunes y el jueves se ubicarán entre los 12 y 19 °C, dependiendo de la zona y el día.

Por su parte, el meteorólogo Nubel Cinseros anunció para esta próxima semana un comienzo "inestable" el lunes, con mejoras sobre la tarde.

Tras esto, según señaló el experto en diálogo con El Observador, el clima se mantendrá similar hasta el jueves, cuando las temperaturas suben "levemente".

Las más leídas

Sueldos de hasta $ 240.000 y estudiantes sin grado universitario: mayoría de ministros de Orsi tienen más adscriptos que el gabinete de Lacalle Pou

Montevideo probará contenedores con "llave digital": solo podrán abrirlos vecinos autorizados, anunció Herou

Escala el conflicto en Carrasco: aerolíneas denuncian pérdidas millonarias, demoras y restricciones "injustificadas" en aplicación de sistema antiniebla

Dos muertas, un niño herido y preguntas que aún no tienen respuesta: defensa de las víctimas reclama nuevas pruebas sobre choque en Ruta 6

Temas

Inumet Meteorólogos Pronósticos Uruguay

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos