Tras masa de aire polar, meteorólogos e Inumet anuncian cómo estará el tiempo esta semana en Uruguay

Luego de varios días marcados por el ingreso de una masa de aire polar —que dejó heladas generalizadas, episodios de graupel e incluso nevadas en algunos puntos del país —, esta semana traerá un alivio gradual con temperaturas en ascenso y condiciones más estables, según dijeron distintos meteorólogos y el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

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En diálogo con El Observador, el meteorólogo Mario Bidegain anunció que desde el lunes habrá una "mejora" en el estado del tiempo tras las precipitaciones de las últimas horas.

Pese a que durante la jornada las máximas serán de 9 °C , el martes subirán a los 13 °C y el miércoles alcanzarán los 15 °C en Montevideo.

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En un pronóstico similar, el Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) anunció máximas en el entorno de los 10 °C para el lunes.

Luego, el martes, las temperaturas máximas ascenderían, ubicándose en los 14 °C. De cara al miércoles y jueves, los expertos anunciaron temperaturas de hasta 17 y 15 °C.

Para el resto del país, Inumet pronosticó temperaturas que entre el lunes y el jueves se ubicarán entre los 12 y 19 °C, dependiendo de la zona y el día.

Por su parte, el meteorólogo Nubel Cinseros anunció para esta próxima semana un comienzo "inestable" el lunes, con mejoras sobre la tarde.

Tras esto, según señaló el experto en diálogo con El Observador, el clima se mantendrá similar hasta el jueves, cuando las temperaturas suben "levemente".