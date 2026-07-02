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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 3 de julio

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los -4 °C del oeste y los 3 °C en Montevideo y el área metropolitana, según Inumet

2 de julio de 2026 21:00 hs
Heladas en Uruguay del 9 de julio
Twitter @Estacion_bcp

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronostica para este viernes 3 de julio una jornada marcada por las bajas temperaturas, con heladas en buena parte del territorio, máximas que no superarán los 13 °C y probabilidad de chaparrones en algunas regiones.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los -4 °C del oeste y los 3 °C en Montevideo y el área metropolitana, mientras que las máximas se ubicarán entre 11 °C y 13 °C.

Montevideo: posibles chaparrones y máxima de 11 °C

En Montevideo y el área metropolitana, Inumet prevé una mínima de 3 °C y una máxima de 11 °C.

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Durante la mañana el cielo estará algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, y se esperan probables chaparrones, además de heladas agrometeorológicas. El viento soplará del sur entre 10 y 30 km/h.

Hacia la tarde y la noche continuará el cielo nuboso, persistirán las bajas temperaturas y se formarán neblinas, con viento del sureste de entre 10 y 20 km/h.

Este: heladas, chaparrones y fuertes rachas en la costa

El este del país registrará una de las madrugadas más frías, con una mínima de -2 °C y una máxima de 13 °C.

La mañana será nubosa y cubierta, con períodos de algo nuboso, chaparrones y heladas. En las zonas costeras se prevén vientos del suroeste y sur de entre 10 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 y 60 km/h.

Para la tarde y la noche se mantendrá el cielo nuboso, con períodos de cubierto y probables precipitaciones escasas, mientras continuarán las bajas temperaturas. El viento rotará al sur y sureste, con rachas de hasta 40 km/h en la costa.

Oeste: la temperatura más baja del país

El oeste tendrá la mínima más baja prevista para la jornada, con -4 °C, mientras que la máxima llegará a 11 °C.

La mañana será de cielo nuboso a algo nuboso, con neblinas y heladas. Durante la tarde y la noche persistirán las bajas temperaturas, con cielo entre nuboso y algo nuboso y nuevas neblinas.

Norte: heladas y tiempo estable

En el norte del país se espera una mínima de -2 °C y una máxima de 12 °C.

La mañana estará clara y algo nubosa, con períodos de nubosidad y heladas. Para la tarde y la noche continuará el tiempo estable, con cielo entre claro y algo nuboso, aunque persistirá el ambiente frío.

El viento soplará del sureste, rotando hacia el este, con velocidades de entre 10 y 30 km/h.

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