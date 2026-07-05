Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 5 de julio

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este domingo 5 de julio un día mayormente nublado y cubierto en las cuatro regiones del país, con precipitaciones escasas, bancos de niebla generalizados y heladas puntuales en el litoral oeste y la zona este.

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Área Metropolitana En la zona metropolitana la jornada tendrá una mínima de 7°C y una máxima de 12°C. Durante la mañana el cielo estará nuboso a cubierto, con precipitaciones escasas y presencia de neblinas y bancos de niebla. El viento soplará entre 10 y 20 km/h. Hacia la tarde y la noche el cielo permanecerá cubierto, continuarán las precipitaciones escasas y las neblinas, y el viento oscilará entre 10 y 20 km/h, con períodos de vientos leves y variables.

Norte La región norte registrará la mínima de 3°C y una máxima de 14°C. Inumet anticipa un cielo nuboso a cubierto durante toda la jornada, con precipitaciones escasas y neblinas y bancos de niebla tanto en la mañana como en la tarde y la noche. El viento matutino se ubicará entre 10 y 30 km/h, con períodos de vientos leves y variables, condición que se mantendrá durante la tarde y la noche.

Oeste En el oeste del país se espera la temperatura más baja de la jornada, con una mínima de 0°C, mientras que la máxima llegará a 12°C. Durante la mañana el organismo prevé cielo nuboso a cubierto, precipitaciones escasas, heladas y neblinas, con viento de entre 10 y 20 km/h. Por la tarde y la noche el cielo seguirá nuboso a cubierto, con precipitaciones escasas y bancos de niebla, y el viento aumentará a un rango de 10 a 30 km/h, con períodos de vientos leves y variables.