Reconocido fondo estadounidense que apostó por PayPal y Rappi invierte por primera vez en una startup uruguaya

En las últimas horas Viatik se convirtió en la primera startup basada en Uruguay en recibir inversión directa por Plug and Play , uno de los fondos de inversión más activos de Silicon Valley, reconocido por haber invertido tempranamente en más de 30 unicornios, entre ellos PayPal, Dropbox y Rappi .

Según información disponible, el rango de inversión del fondo suele realizar en compañías en etapa temprana se ubica entre US$ 20.000 y US$ 500.000 , combinando capital con acompañamiento estratégico. A diferencia de otros respaldos, su propuesta se apoya en una red global de innovación, acceso a aliados y conexiones con inversores que potencian la escala de los emprendimientos.

La operación llega para reforzar el posicionamiento de la compañía en Argentina, un mercado al que ingresó hace un año y en el que buscan seguir desarrollándose . Hoy, el mercado argentino se posiciona como el principal motor de crecimiento de la startup uruguaya que se originó en el CIE de la Universidad ORT Uruguay , lo que consolida su potencial regional.

Según dijeron desde la aplicación uruguaya que permite compartir viajes de ciudad a ciudad (carpooling) conectando conductores con asientos libres con pasajeros que buscan viajar más barato, la inversión es una muestra de la confianza en el modelo y el equipo fundador , así como también en la visión de la startup de construir una plataforma de movilidad para la región que nuclee distintos actores y alternativas del ecosistema del transporte.

“El hecho de que un venture capital, con tanta historia, originado en Silicon Valley haya decidido apoyarnos estando acá, nos llena de orgullo. El carpooling es solo el primer paso, nuestro foco está en construir una plataforma de movilidad que permita aprovechar mejor la capacidad existente, con la mirada puesta en ampliar progresivamente la propuesta y nuclear distintas alternativas del ecosistema del transporte”, explicó Renzo Costanzo, cofundador de Vitatik.

Qué despertó el interés de los inversores y cómo fue el proceso de levantar capital

1674228460658.webp Viatik Pexels

Según contó Costanzo, el proceso comenzó con una invitación a un demo-day, evento donde startups y emprendedores presentan sus proyectos innovadores a una audiencia selecta de inversores, socios y medios. En ese entonces, la startup uruguaya daba sus primeros pasos. Con el tiempo, el vínculo se fortaleció y Viatik volvió a participar en instancias similares, con resultados más robustos y respaldo de inversores. Fue allí, en 2025, cuando el general partner de Plug and Play, Alireza Masrour, se interesó por el pitch de Viatik y se inició un proceso de evaluación que culminó con la inversión que se está anunciando ahora.

De esta forma, Viatik se conviertió en la primera startup basada en Uruguay en recibir inversión directa por Plug and Play. El fondo había participado previamente en otras startups latinoamericanas con presencia local, como Auka, pero en este caso se trata de una compañía fundada y desarrollada íntegramente en el país, con un equipo radicado mayormente en Uruguay.

En estos años, Viatik viene recorriendo un camino constante de captación de capital. Comenzando 2025, Viatik levantó US$ 180.000 de inversores ángeles de Uruguay, Argentina, Estados Unidos e Israel. La compañía también había sido seleccionada por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) para el instrumento Emprendedores Innovadores, recibiendo US$ 70.000 adicionales. En conjunto, estos US$ 250.000 obtenidos permitieron iniciar la expansión en Argentina, un proceso que continúa ejecutándose.