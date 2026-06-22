Argentina vs Austria EN VIVO por el Mundial 2026: la albiceleste va por su segundo triunfo y el pase a 16avos

Los récords que puede superar Lionel Messi ante Austria

Gracias a sus tres tantos en el debut, Messi llegó a 16 conquistas e igualó el registro de Miroslav Klose como el máximo goleador de la historia de los Mundiales. Si vuelve a convertir ante el seleccionado austríaco, pasará a liderar en soledad ese ranking con 17 gritos.

El triunfo frente Argelia significó la 16ª victoria del capitán argentino en Copas del Mundo, cifra que lo igualó también con Klose. Un nuevo éxito en la fase de grupos le permitirá transformarse en el futbolista con más partidos ganados en la historia del certamen.

Además, puede convertirse en el máximo anotador convertidos desde afuera del área. Con su tercer gol a Argelia, el 10 alcanzó los cinco tantos de larga distancia e igualó la marca que pertenecía en soledad al brasileño Rivelino. Un nuevo festejo de esa manera lo dejará como único líder.