Argentina hace su segunda presentación en el Mundial 2026 de Estados Unido, México y Canadá, y lo hará enfrentando a Austria en el marco de la segunda fecha del grupo J, en un duelo entre los dos líderes de la zona y en el que un triunfo lo deposita en los 16avos de final. El partido empezará a las 14:00 horas.
Argentina vs Austria EN VIVO por el Mundial 2026: la albiceleste va por su segundo triunfo y el pase a 16avos
Seguí EN VIVO el partido y la previa del partido entre Argentina y Austria, por la segunda fecha del grupo J del Mundial 2026 en Dallas