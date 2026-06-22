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Argentina vs Austria EN VIVO por el Mundial 2026: la albiceleste va por su segundo triunfo y el pase a 16avos

Seguí EN VIVO el partido y la previa del partido entre Argentina y Austria, por la segunda fecha del grupo J del Mundial 2026 en Dallas

22 de junio 2026 - 13:11hs
Hinchas argentinos
EFE
Lionel Messi
EFE

EN VIVO

Argentina hace su segunda presentación en el Mundial 2026 de Estados Unido, México y Canadá, y lo hará enfrentando a Austria en el marco de la segunda fecha del grupo J, en un duelo entre los dos líderes de la zona y en el que un triunfo lo deposita en los 16avos de final. El partido empezará a las 14:00 horas.

Seguí en vivo las estadísticas y el minuto a minuto:

Como sigue el calendario de Argentina en el Mundial

Luego del duelo de hoy ante Austria, por la segunda fecha del grupo J, la selección Argentina se medirá ante Jordania en la última jornada el próximo sábado 27 de junio a las 23:00 horas, también en Dallas.

Al mismo tiempo y en simultáneo, Austria y Argelia harán lo propio.

Lionel Messi en el entrenamiento de este jueves de Argentina tras los reportes sobre la salud de su padre

Lionel Messi en el entrenamiento de este jueves de Argentina tras los reportes sobre la salud de su padre

Confirmado el 11 de Austria

El entrenador alemán Ralf Rangnick confirmó los 11 titulares para enfrentar a Argentina: Alexander Schlager; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba; Konrad Laimer, Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Christian Schmid, Paul Wanner, Marcel Sabitzer y Michael Gregoritsch.

La terna arbitral para el partido entre Argentina y Austria

La organización designó al egipcio Amin Mohamed como árbitro principal del partido que la Selección argentina disputará frente a Austria. Los asistentes serán Mahmoud Abouelregal y Ahmed Hossam Taha.

¿Cómo llegan Argentina y Austria?

Ambos equipos ganaron en sus respectivos debuts, tanto Argentina contra Argelia como Austria contra Jordania.

La selección Argentina se impuso por 3-0 con tres goles de Messi, mientras que el elenco austríaco venció 3-1 a su rival.

Messi anotó un impresionante hat-trick en el debut de Argentina contra Argelia en este Mundial 2026.
Messi anotó un impresionante hat-trick en el debut de Argentina contra Argelia en este Mundial 2026.

Así está la tabla de posiciones del grupo J del Mundial 2026

La palabra y el análisis de Ralf Rangnick, DT de la Selección de Austria

"Arranquemos por las debilidades que son más rápidas de contar: encontramos pocas o ninguna en Argentina. Y en cuanto a las fortalezas individualmente, por supuesto están extraordinariamente bien cubiertos. Tienen en sus filas al mejor jugador que haya existido jamás", comenzó diciendo.

"Mañana tenemos que demostrar que somos uno de los mejores equipos de este Mundial. Y eso significa que tenemos que jugar a un nivel táctico muy alto, pero también que en cuanto a energía y valentía debemos estar al máximo nivel" afirmó el domingo en conferencia de prensa.

Los récords que puede superar Lionel Messi ante Austria

Gracias a sus tres tantos en el debut, Messi llegó a 16 conquistas e igualó el registro de Miroslav Klose como el máximo goleador de la historia de los Mundiales. Si vuelve a convertir ante el seleccionado austríaco, pasará a liderar en soledad ese ranking con 17 gritos.

El triunfo frente Argelia significó la 16ª victoria del capitán argentino en Copas del Mundo, cifra que lo igualó también con Klose. Un nuevo éxito en la fase de grupos le permitirá transformarse en el futbolista con más partidos ganados en la historia del certamen.

Además, puede convertirse en el máximo anotador convertidos desde afuera del área. Con su tercer gol a Argelia, el 10 alcanzó los cinco tantos de larga distancia e igualó la marca que pertenecía en soledad al brasileño Rivelino. Un nuevo festejo de esa manera lo dejará como único líder.

El triplete de Lionel Messi, de 38 años, lo equipara a Miroslav Klose como máximos goleadores en la historia de los Mundiales.
El triplete de Lionel Messi, de 38 años, lo equipara a Miroslav Klose como máximos goleadores en la historia de los Mundiales.

La palabra de Marcel Sabitzer, futbolista austríaco

El centrocampista austríaco Marcel Sabitzer aseguró que Argentina, su rival en el AT&T de Arlington, va "mucho más allá" que Leo Messi.

"Argentina tiene jugadores excepcionales en la mitad de la cancha que actúan en los mejores equipos del mundo. No voy a entrar en comparaciones con otras selecciones, pero es un equipo que va mucho más allá de Messi", dijo en conferencia de prensa.

Los hinchas argentinos comienza a llegar al estadio

¿Qué necesita Argentina para asegurar el primer puesto de su grupo?

La selección Argentina, que goleó 3-0 a Argelia en el debut con tres goles de Lionel Messi, en caso de vencer hoy a Austria llegaría a 6 unidades. Por ende, si Jordania no suma puntos en su duelo ante el elenco africano, que será el martes 23 a las 00:00, el equipo de Lionel Scaloni se aseguraría la primera posición de su grupo a falta de una fecha.

Lionel Messi en el entrenamiento de este jueves de Argentina tras los reportes sobre la salud de su padre

Lionel Messi en el entrenamiento de este jueves de Argentina tras los reportes sobre la salud de su padre

La conferencia de prensa de Enzo Fernández

Enzo Fernández afirmó que su selección "ha mejorado mucho desde el Mundial de Qatar" y ve "muy bien al equipo", ante el partido que disputará este lunes, en el estadio AT&T de Arlington frente a Austria.

"El fútbol no deja respirar. Siempre hay que seguir creciendo y yo creo que este equipo ha mejorado mucho desde Qatar. Llevamos jugando tiempo juntos y conocer mejor a tus compañeros también ayuda".

El posible equipo titular de la selección Argentina

En el último entrenamiento de la selección Argentina, Scaloni plantó sola una modificación en el 11 titular con respecto al debut frente a Argelia, y es la presencia de Nahuel Molina en el lateral derecho por sobre Gonzalo Montiel, que presenta alguna molestia física.

Molina, si bien ingresó en el segundo tiempo ante Argelia, no estaba al 100% desde lo físico para enfrentarse al elenco africano, por lo que Montiel fue de la partida. No obstante, de cara al duelo ante Austria, el jugador del Atlético de Madrid será titular.

La otra duda, emerge en si jugará Thiago Almada o Nicolás Gonzalez.

El posible once: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

La conferencia de Lionel Scaloni

El entrenador de la selección Argentina acudió a la conferencia de prensa previa y analizó futbolísticamente a Austria: "Es un rival difícil, tiene muy buenos jugadores. Presiona bien, es vertical. Ha hecho una gran clasificación. Es un rival a tener en cuenta, será un partido complicado. Ganamos los dos y eso puede ayudar a que se vea un espectáculo mejor. Lo que se ve del Mundial es que no hay partidos fáciles" .

Lee las declaraciones completa de Lionel Scaloni acá.

¿A qué hora juega Argentina vs Austria y dónde verlo en vivo?

El pitazo inicial está programado para las 14:00 horas de Uruguay (mismo horario para Argentina y Brasil).

La transmisión oficial para el territorio uruguayo está a cargo de las siguientes señales y plataformas con derechos vigentes:

  • Televisión por cable y aire: DSports (DirecTV) y Canal 5.
  • Streaming: DGO y Disney+ Premium.

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Comienza la cobertura de Referí

Aquí empieza la cobertura de Referí del partido entre Argentina y Austria por el Mundial 2026.

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