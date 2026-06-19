El juez uruguayo Gustavo Tejera debutó en el Mundial 2026 con un "gran trabajo" en el partido México vs Corea del Sur; mirá lo que dijeron

El árbitro uruguayo Gustavo Tejera tuvo su debut mundialista este jueves en el partido México vs Corea del Sur, con victoria local por 1-0 por el Grupo A de la Copa del Mundo 2026 , y lo superó con una buena actuación, sin complicaciones.

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Tejera estuvo secundado por los asistentes uruguayos Carlos Barreiro y Nicolás Tarán y todo el equipo arbitral llevó el encuentro de forma correcta, sin jugadas polémicas.

En el partido celebrado en el Estadio Guadalajara, ante 45.522 aficionados, el juez uruguayo sacó dos tarjetas amarillas a los coreanos Lee Kan Gin, a los tres minutos, y a Paik Seung Ho, en la segunda mitad.

En total, Tejera pitó 16 faltas, nueve cometidas por los locales y siete de los asiáticos.

Gustavo Tejera en su debut en el Mundial 2026

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El árbitro tuvo que intervenir para calmar un cruce entre Erik Lira y Lee Kan Gin, como también para controlar al DT mexicano Jaiver Aguirre, quien suele vivir los partidos con mucha intensidad.

Tras el partido, Tejera fue destacado en las redes por medios y cuentas especializadas en arbitrajes.

“SIN PROBLEMAS EL ARBITRAJE” @GuzmanGasso habla del gran trabajo arbitral de Gustavo Tejera en el México vs Corea del Sur… pic.twitter.com/tbbmNABY0v — AS México (@ASMexico) June 19, 2026

“Gran trabajo”

Roberto García Orozco, exárbitro mexicano que actualmente es especialista en la materia para Claro Sports, destacó la labor arbitral.

“Creo que hoy Gustavo Tejera, el árbitro uruguayo, en compañía de su equipo de trabajo hizo un gran trabajo”, señaló.

García Orozco también destacó que el desarrollo del encuentro facilitó la tarea arbitral por el comportamiento de ambos equipos. “Me parece un partido muy limpio de 16 faltas, nueve por parte de la selección de México y siete por parte de la selección de Corea”, agregó.

Gustavo Tejera y Javier Aguirre en el partido México vs Corea del Sur por el Mundial 2026 Foto: AFP

“Hubo dos tarjetas amarillas. Hay una tarjeta amarilla sobre Romo que me parece que está al límite”, explicó el mexicano, quien aclaró el criterio de la FIFA con las tarjetas rojas, la que deben ser en situaciones evidentes y sin margen de duda.

“Hoy la indicación en la Comisión de Árbitros de FIFA es que las tarjetas rojas tienen que ser evidentes, que no haya ninguna duda”, recordó.

El exjuez también se refirió a la intervención de Tejera con Aguirre. “Gustavo se acercó de manera muy correcta a Javier Aguirre, platicó con él y me parece que después él también bajó un poquito las revoluciones”, comentó.

“Javier debe de cuidar esos detalles en instancias de eliminatoria directa donde el árbitro en turno sabrá o no si permitir ciertas cosas”, García Orozco, quien aprobó la actuación de Tejera y sus compañeros.