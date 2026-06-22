El gesto de Fernando Muslera pidiendo tres jugadores en la barrera y lo que pasó en el gol de tiro libre de Cabo Verde a Uruguay

El golero de la selección uruguaya, Fernando Muslera, volvió a quedar en la polémica por su actuación en el partido ante Cabo Verde de este domingo, con empate 2-2, en el que su presencia en los goles generó cuestionamientos.
El tanto del 1-0 de los tiburones azules llega en un tiro libre de larga distancia, de unos 30 metros, tras un potente remate de Kevin Pina que se metió contra un palo.
La jugada tuvo un hecho que notoriamente complicó a Muslera: los dos jugadores que estaban en la barrera, Maximiliano Araújo y Federico Viñas, se abrieron al saltar y la pelota pasó por entremedio de ellos.
El gesto de Muslera en el tiro libre
Muslera, que había dado un paso hacia el otro sector, tuvo que estirarse para llegar al otro palo, que debió estar protegido por la barrera.
Además, por TV se pudo ver otro detalle: el golero, en principio, hace el gesto como pidiendo tres jugadores para la barrera y en principio parecía que iba a ser así, pero finalmente fueron Araújo y Viñas y otros dos jugadores se quedaron unos metros a ambos costados, ante la posibilidad de que hubiera un toque.
"Son situaciones del fútbol, en el tiro libre se abre la barrera, ahí te roba un segundo", explicó Muslera tras el partido en declaraciones recogidas por la prensa uruguaya.
El arquero sí fue culpable en el otro tanto de Cabo Verde, en la segunda parte, cuando Uruguay ganaba 2-1 y parecía tener controlado el partido.
La jugada partió con un error del defensa Mathías Olivera, que midió mal un pase hacia el centro desde la banda izquierda. Y empeoró con una salida a destiempo del arquero, al que se adelantó el delantero Hélio Varela para interceptar la pelota y empatar el partido con un tiro a puerta vacía.
"El segundo gol es lo que es, un mal despeje, querés cubrir, llegás tarde", añadió.