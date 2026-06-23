¿Qué se sabe del tren que impulsa Paraguay para conectar con Montevideo?

Paraguay avanza con un proyecto ferroviario que busca reactivar el tren de cargas de Encarnación para conectarse con Argentina y, a futuro, llegar hasta Montevideo, en Uruguay. La iniciativa apunta a diversificar las rutas de exportación del país y reducir los costos logísticos para el comercio exterior.
El plan contempla la recuperación de la terminal bajo la órbita institucional de Ferrocarriles del Paraguay S.A. (FEPASA) y que permanece inactiva desde hace aproximadamente 14 años. Una empresa local y una firma internacional trabajan en la puesta en valor de las instalaciones y en la definición de un esquema de concesión que permita su reactivación.
¿Cómo sería el tren que busca unir Paraguay, Argentina y Uruguay?
La propuesta prevé que el tren de cargas se conecte con la Línea General Urquiza en Argentina. Este corredor ferroviario une Misiones con el puerto de Zárate y atraviesa gran parte de la región mesopotámica, transportando actualmente madera, yerba mate, maquinaria e insumos industriales.
La visión de largo plazo es extender la conexión hasta Uruguay mediante un enlace ferroviario entre las ciudades de Concordia y Salto. Desde allí, las cargas podrían ingresar a la red ferroviaria uruguaya y llegar al puerto de Montevideo.
Uruguay modernizó en los últimos años buena parte de su infraestructura ferroviaria con inversiones estimadas entre 800 y 1.000 millones de dólares, destinadas principalmente al transporte de cargas industriales hacia el puerto de Montevideo.
Para Paraguay, que depende en gran medida de la eficiencia de sus corredores de transporte por su condición de país sin litoral marítimo, el proyecto representa una alternativa estratégica para ampliar sus opciones logísticas y fortalecer el comercio regional.