¿Qué se sabe del tren que impulsa Paraguay para conectar con Montevideo?

Paraguay avanza con un proyecto ferroviario que busca reactivar el tren de cargas de Encarnación para conectarse con Argentina y, a futuro, llegar hasta Montevideo, en Uruguay. La iniciativa apunta a diversificar las rutas de exportación del país y reducir los costos logísticos para el comercio exterior.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El plan contempla la recuperación de la terminal bajo la órbita institucional de Ferrocarriles del Paraguay S.A. (FEPASA) y que permanece inactiva desde hace aproximadamente 14 años. Una empresa local y una firma internacional trabajan en la puesta en valor de las instalaciones y en la definición de un esquema de concesión que permita su reactivación.

Fepasa ¿Cómo sería el tren que busca unir Paraguay, Argentina y Uruguay? La propuesta prevé que el tren de cargas se conecte con la Línea General Urquiza en Argentina. Este corredor ferroviario une Misiones con el puerto de Zárate y atraviesa gran parte de la región mesopotámica, transportando actualmente madera, yerba mate, maquinaria e insumos industriales.

La visión de largo plazo es extender la conexión hasta Uruguay mediante un enlace ferroviario entre las ciudades de Concordia y Salto. Desde allí, las cargas podrían ingresar a la red ferroviaria uruguaya y llegar al puerto de Montevideo.