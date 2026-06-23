Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
9°C
muy nuboso
Miércoles:
Mín 
Máx 

Siguenos en:

/ Nacional / TRANSPORTE

¿Qué se sabe del tren que impulsa Paraguay para conectar con Montevideo?

El plan contempla la recuperación de la estación de cargas de Encarnación, que permanece inactiva desde hace aproximadamente 14 años.

23 de junio de 2026 10:40 hs
TREN ENCARNACIÓN

Paraguay avanza con un proyecto ferroviario que busca reactivar el tren de cargas de Encarnación para conectarse con Argentina y, a futuro, llegar hasta Montevideo, en Uruguay. La iniciativa apunta a diversificar las rutas de exportación del país y reducir los costos logísticos para el comercio exterior.

El plan contempla la recuperación de la terminal bajo la órbita institucional de Ferrocarriles del Paraguay S.A. (FEPASA) y que permanece inactiva desde hace aproximadamente 14 años. Una empresa local y una firma internacional trabajan en la puesta en valor de las instalaciones y en la definición de un esquema de concesión que permita su reactivación.

Fepasa

Fepasa

¿Cómo sería el tren que busca unir Paraguay, Argentina y Uruguay?

La propuesta prevé que el tren de cargas se conecte con la Línea General Urquiza en Argentina. Este corredor ferroviario une Misiones con el puerto de Zárate y atraviesa gran parte de la región mesopotámica, transportando actualmente madera, yerba mate, maquinaria e insumos industriales.

Más noticias

Llega el tren bala a Sudamérica: recorrerá una distancia similar al largo de Uruguay en menos de dos horas

"Le hubieses dicho de todo en guaraní": la reacción de Gustavo Alfaro a la roja de Miguel Almirón de Paraguay por taparse la boca en el Mundial 2026

La visión de largo plazo es extender la conexión hasta Uruguay mediante un enlace ferroviario entre las ciudades de Concordia y Salto. Desde allí, las cargas podrían ingresar a la red ferroviaria uruguaya y llegar al puerto de Montevideo.

Tren Salto - Concordia

Tren Salto - Concordia

Uruguay modernizó en los últimos años buena parte de su infraestructura ferroviaria con inversiones estimadas entre 800 y 1.000 millones de dólares, destinadas principalmente al transporte de cargas industriales hacia el puerto de Montevideo.

Para Paraguay, que depende en gran medida de la eficiencia de sus corredores de transporte por su condición de país sin litoral marítimo, el proyecto representa una alternativa estratégica para ampliar sus opciones logísticas y fortalecer el comercio regional.

Las más leídas

Tabla de mejores terceros del Mundial 2026; mirá cómo está la clasificación que brinda cupos para 16avos de final

"¡No me puede tratar de ladrón!": cruce entre senador del Frente Amplio y Bordaberry en la interpelación a Oddone

Peñarol 107-92 Aguada: el aurinegro es el brillante campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2025-2026

La explicación del gol anulado a Uruguay por fuera de juego de Maximiliano Araújo tras un tiro de esquina; mirá lo que pasó

Temas

Paraguay Montevideo

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos