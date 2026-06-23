Así avanza el nuevo teleférico que promete transformar para siempre una de las capitales de la región

La Ciudad de Guatemala avanza en la construcción del AeroMetro , un moderno sistema de teleférico urbano que busca cambiar de manera definitiva la movilidad en la capital guatemalteca y en el vecino municipio de Mixco . El proyecto es considerado uno de los más ambiciosos de Centroamérica y se perfila como una solución para aliviar el histórico problema del tránsito en la región metropolitana.

Las obras ya ingresaron en la etapa de montaje electromecánico de la primera estación, ubicada en Plaza España . Según las autoridades locales, la primera fase estará terminada en aproximadamente 90 días y marcará un nuevo avance hacia la puesta en funcionamiento del sistema.

El proyecto contempla dos líneas y un recorrido de unos 8,6 kilómetros entre la Ciudad de Guatemala y Mixco . El sistema contará con 11 estaciones y más de 450 cabinas con capacidad para 12 pasajeros cada una, que circularán de forma continua y con tiempos de espera mínimos.

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La primera línea unirá Plaza España con El Trébol , mientras que la segunda se extenderá hasta Molino de las Flores , en Mixco . El recorrido completo demandará cerca de 25 a 28 minutos, una importante reducción frente a los largos tiempos de viaje que hoy deben afrontar miles de habitantes de la capital guatemalteca.

Los desarrolladores aseguran que el sistema tendrá capacidad para transportar hasta 5.500 pasajeros por hora en cada sentido y movilizar a unas 374.000 personas por día. Además, contará con más de 4.000 sensores de seguridad, cámaras en las cabinas, sistemas de comunicación directa y botones de emergencia.

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El AeroMetro también promete generar un fuerte impacto económico. Las estimaciones oficiales indican que su operación creará al menos 500 empleos directos y unos 2.000 indirectos. Asimismo, se prevé que el sistema se integre con otros medios de transporte urbano y pueda extenderse en el futuro hacia otros municipios e incluso hacia la ciudad colonial de Antigua Guatemala, uno de los principales destinos turísticos del país.

La iniciativa se suma a la creciente apuesta de las ciudades latinoamericanas por los sistemas de transporte por cable, que en las últimas décadas demostraron ser una alternativa eficiente para conectar zonas densamente pobladas y reducir los tiempos de traslado.

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En el caso de Guatemala, el AeroMetro aspira a convertirse en una obra emblemática y en un punto de inflexión para la movilidad de una de las capitales más congestionadas de la región.