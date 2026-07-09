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"Soy uruguayo y lo festejé": lo que dijo Miguel Merentiel sobre el quite de su compañero de la selección argentina, Leandro Paredes, ante Egipto y su deseo para que gane el Mundial 2026

“Hablo mucho con Leandro, es un referente tremendo para nosotros”, señaló el delantero uruguayo sobre su compañero de Boca Juniors

9 de julio de 2026 11:16 hs

Lo que dijo Merentiel sobre el quite de Paredes

Miguel Merentiel, delantero uruguayo de Boca Juniors que formó parte del ciclo Marcelo Bielsa en la celeste, reconoció que festejó el quite que hizo su compañero en los xeneizes, Leandro Paredes, en el partido de Argentina ante Egipto por octavos de final del Mundial 2026.

El volante hizo una gran recuperación cuando era el último defensor y se venía un contragolpe egipcio en el minuto 90, con el marcador 2-2, antes de que luego los campeones del mundo lo ganaron de forma agónica por 3-2 con un gol de Leo Messi.

El corte de Paredes fue especialmente destacado como una jugada clave para la victoria y el pase a cuartos de final, fase en la que se medirán ante Suiza este sábado a las 22:00.

Lo que dijo Merentiel sobre el quite de Paredes

Este miércoles, luego del amistoso que jugó Boca Juniors ante Athletico Paranaense, Merentiel fue consultado por la jugada de Paredes y cómo la vio.

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Leandro Paredes y Mohamed Salah

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“Hablo mucho con Leandro, es un referente tremendo para nosotros”, señaló el delantero.

“El quite que hizo hasta yo lo festejé, soy uruguayo y lo festejé”, agregó, dejando de lado la rivalidad entre ambos países.

Merentiel también dijo que tienen una muy buena relación con Paredes. “Él sabe que acá lo estamos apoyando, tenemos un grupo muy lindo que él armó, y trataremos de seguir apoyándolo”.

Lo que dijo Merentiel sobre el quite de Paredes

Lo que dijo Merentiel sobre el quite de Paredes

Y también señaló que quiere que Argentina sea campeón nuevamente. “Ojalá que puedan conquistar ese título que es muy importante para todos”.

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